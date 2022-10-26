Ліга чемпіонів: який вигляд має турнірна таблиця групи "Шахтаря" перед останнім туром
У 5-му турі групового раунду Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" зіграв внічию зі шотландським "Селтіком" і гарантував собі вихід у плей-офф єврокубків
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Після 5 турів "Шахтар" має 6 очок та посідає у групі F третє місце. "Селтік" з 2 пунктами на четвертій позиції.
"Реал" з 10 балами лідирує та достроково гарантував собі місце у плей-офф. "Лейпциг" з 9 очками - другий.
У 6-му турі "Шахтар" зіграє проти "Лейпцига". "Гірники" вже гарантували собі місце в плей-офф Ліги Європи, але якщо переможуть німців, то вийдуть в 1/8 фіналу ЛЧ.
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25 жовтня у 5-му турі групового раунду Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" зіграв внічию зі шотландським "Селтіком".
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