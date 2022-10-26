Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч проходив у Глазго та закінчився з рахунком 1:1. "Селтіку" вдалось забити першому. На 34-й хвилині Георгіос Якумакіс вивів господарів вперед.

"Шахтар" зумів реабілітуватись на 58-й хвилині. Данило Сікан віддав пас на Михайла Мудрика, а вінгер завдав удару по воротах шотландців. М'яч неймовірною траєкторією залетів у сітку - 1:1.

Після 5 турів "Шахтар" має 6 очок та посідає у групі F третє місце. "Селтік" з 1 пунктом на четвертій позиції.

"Реал" з 10 балами лідирує та достроково гарантував собі місце у плей-офф. "Лейпциг" з 9 очками - другий.

У 6-му турі "Шахтар" зіграє проти "Лейпцига". "Гірники" вже гарантували собі місце в плей-офф Ліги Європи, але якщо переможуть німців, то вийдуть в 1/8 фіналу ЛЧ.

Ліга чемпіонів

5-й тур

25 жовтня

"Селтік" (Шотландія) - "Шахтар" (Україна) 1:1

Голи: Якумакіс, 34 - Мудрик, 58

"Селтік": Гарт, Тейлор, Йєнц, Картер-Вікерс, Юранович, Хатате (Тернбулл 84), О’Райлі, Якумакіс, Хакшабанович (Маеда 65), Абада (Форрест 66), Фурухасі (Муй 66).

"Шахтар": Трубін, Михайличенко, Матвієнко, Бондар, Тейлор, Степаненко, Бондаренко, Мудрик (Петряк 90), Зубков, Судаков (Кривцов 90), Траоре (Сікан 57).

Попередження: Матвієнко 31, Бондар 50, Степаненко 56, Зубков 90

11 жовтня "Шахтар" зіграв внічию з "Реалом" у 4-му турі Ліги чемпіонів.

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