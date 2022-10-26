"Шахтар" зіграв внічию зі "Селтіком" і гарантував собі вихід у плей-офф єврокубків
У 5-му турі групового раунду Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" зіграв внічию зі шотландським "Селтіком"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч проходив у Глазго та закінчився з рахунком 1:1. "Селтіку" вдалось забити першому. На 34-й хвилині Георгіос Якумакіс вивів господарів вперед.
"Шахтар" зумів реабілітуватись на 58-й хвилині. Данило Сікан віддав пас на Михайла Мудрика, а вінгер завдав удару по воротах шотландців. М'яч неймовірною траєкторією залетів у сітку - 1:1.
Після 5 турів "Шахтар" має 6 очок та посідає у групі F третє місце. "Селтік" з 1 пунктом на четвертій позиції.
"Реал" з 10 балами лідирує та достроково гарантував собі місце у плей-офф. "Лейпциг" з 9 очками - другий.
У 6-му турі "Шахтар" зіграє проти "Лейпцига". "Гірники" вже гарантували собі місце в плей-офф Ліги Європи, але якщо переможуть німців, то вийдуть в 1/8 фіналу ЛЧ.
Ліга чемпіонів
5-й тур
25 жовтня
"Селтік" (Шотландія) - "Шахтар" (Україна) 1:1
Голи: Якумакіс, 34 - Мудрик, 58
"Селтік": Гарт, Тейлор, Йєнц, Картер-Вікерс, Юранович, Хатате (Тернбулл 84), О’Райлі, Якумакіс, Хакшабанович (Маеда 65), Абада (Форрест 66), Фурухасі (Муй 66).
"Шахтар": Трубін, Михайличенко, Матвієнко, Бондар, Тейлор, Степаненко, Бондаренко, Мудрик (Петряк 90), Зубков, Судаков (Кривцов 90), Траоре (Сікан 57).
Попередження: Матвієнко 31, Бондар 50, Степаненко 56, Зубков 90
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11 жовтня "Шахтар" зіграв внічию з "Реалом" у 4-му турі Ліги чемпіонів.
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