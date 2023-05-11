Ліга Європи: де та коли дивитись півфінальні матчі турніру
У четвер, 11 травня, будуть зіграні перші півфінальні матчі Ліги Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На "Стадіо Олімпіко" змагатимуться "Рома" та "Байєр", а у Турині "Ювентус" і "Севілья" визначатимуть сильнішого на "Альянц Стедіум".
Транслятором матчів є Megogo.
Ліга Європи
Півфінал. Перші зустрічі
11 травня
22:00 "Рома" (Італія) - "Байєр" (Німеччина)
22:00 "Ювентус" (Італія) - "Севілья" (Іспанія)
- 20 квітня у чвертьфіналі Ліги Європи англійський "Манчестер Юнайтед" виявився слабшим за іспанську "Севілью".
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