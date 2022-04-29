Ліга Європи: результати матчів півфіналу
У четвер, 28 квітня, були зіграні два півфінальних матчі Ліги Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга Європи
Півфінал
28 квітня
"Лейпциг" (Німеччина) - "Рейнджерс" (Шотландія) 1:0
Гол: Анхеліньйо, 85
"Вест Гем" (Англія) - "Айнтрахт" (Німеччина) 1:2
Голи: Антоніо, 21 - Кнауфф, 1, Камада, 54
- 26 квітня у першому півфіналі Ліги чемпіонів англійський "Манчестер Сіті" переміг іспанський "Реал".
- 27 квітня в іншому півфіналі ЛЧ англійський "Ліверпуль" впевнено обіграв іспанський "Вільярреал".
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