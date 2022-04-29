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Ліга Європи: результати матчів півфіналу

29 квітня, 2022 п'ятниця
06:00
Спорт Андрій Ярмоленко

У четвер, 28 квітня, були зіграні два півфінальних матчі Ліги Європи

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Ліга Європи

Півфінал

28 квітня

"Лейпциг" (Німеччина) - "Рейнджерс" (Шотландія) 1:0

Гол: Анхеліньйо, 85

"Вест Гем" (Англія) - "Айнтрахт" (Німеччина) 1:2

Голи: Антоніо, 21 - Кнауфф, 1, Камада, 54

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