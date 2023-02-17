Ліга Європи: результати усіх матчів 1/16 фіналу
У четвер, 16 лютого, стартував плей-офф раунд Ліги Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга Європи
1/16 фіналу
16 лютого
"Аякс" (Нідерланди) - "Уніон" (Німеччина) 0:0
"Барселона" (Іспанія) - "Манчестер Юнайтед" (Іспанія) 2:2
Голи: Алонсо, 50, Рафінья, 76 - Рашфорд, 52, Кунде, 59 (авт.)
"Зальцбург" (Австрія) - "Рома" (Італія) 1:0
Гол: Капальдо, 88
"Шахтар" (Україна) - "Ренн" (Франція) 2:1
Голи: Криськів, 11, Бондаренко, 45+1 (пен.) - Токо Екамбі, 59
"Баєр" (Німеччина) - "Монако" (Франція) 2:3
Голи: Діабі, 48, Вірц, 59 - Градецкі, 9 (авт.), Діатта, 74, Дісасі, 90+2
"Севілья" (Іспанія) - ПСВ (Нідерланди) 3:0
Голи: Ен Несірі, 45+2, Окампос, 50, Гудель, 55
"Спортінг" (Португалія) - "Мідтьюланн" (Данія) 1:1
Голи: Коатес, 90+4 - Ашур, 77
"Ювентус" (Італія) - "Нант" (Франція) 1:1
Голи: Влахович, 13 - Бла, 60
- 16 лютого у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи донецький "Шахтар" переміг французький "Ренн".
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