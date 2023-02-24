Ліга Європи: результати усіх матчів 1/16 фіналу
Вчора, 23 лютого, були зіграні повторні матчі 1/16 фіналу Ліги Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У матчах, що пройшли ввечері 23 лютого, путівки в 1/8 фіналу Ліги Європи оформили: донецький "Шахтар", англійський "Манчестер Юнайтед", італійські "Рома" та "Ювентус", німецькі "Уніон" та "Баєр", іспанська "Севілья" та португальський "Спортінг".
В 1/16 фіналу Ліги Європи не брали участь англійський "Арсенал", турецький "Фенербахче", іспанські "Бетіс" та "Сосьєдад", бельгійський "Юніон Сент-Жіллуа", нідерландський "Феєнорд", німецький "Фрайбург" та угорський "Ференцварош". Ці команди вийшли в 1/8 на пряму, як переможці груп.
Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться 24 лютого у Будинку європейського футболу у Ньоні. Початок о 13:00. Команди поділять на сіяних та несіяних. "Шахтар" зіграє саме проти когось з тих, хто вийшов в 1/8 фіналу на пряму.
Ліга Європи
1/16 фіналу. (Повторні матчі)
23 лютого
"Мідтьюланн" (Данія) - "Спортінг" (Португалія) 0:4 (Перший матч - 1:1)
Голи: Коатес, 21, Педру, 50, 77, Гартенманн, 85 (авт.)
"Монако" (Франція) - "Баєр" (Німеччина) 2:3 (Перший матч - 3:2)
Голи: Бен Єддер, 19 (пен.), Емболо, 84 - Вірц, 13, Паласіос, 21, Адлі, 58
Серія пенальті - 3:5
"Нант" (Франція) - "Ювентус" (Італія) 0:3 (Перший матч - 1:1)
Голи: Ді Марія, 5, 20 (пен.), 78
ПСВ (Нідерланди) - "Севілья" (Іспанія) 2:0 (Перший матч - 0:3)
Голи: де Йонг, 77, Соареш, 90+5
Манчестер Юнайтед" (Англія) - "Барселона" (Іспанія) 2:1 (Перший матч - 2:2)
Голи: Фред, 47, Антоні, 73 - Левандовські, 18 (пен.)
"Ренн" (Франція) - "Шахтар" (Україна) 2:1 (Перший матч - 1:2)
Голи: Токо Екамбі, 52, Салах, 106 - Белосян, 119 (авт.)
Серія пенальті - 4:5
"Рома" (Італія) - "Зальцбург" (Австрія) 2:0 (Перший матч - 0:1)
Голи: Белотті, 33, Дибала, 40
"Уніон" (Німеччина) - "Аякс" (Нідерланди) 3:1 (Перший матч - 0:0)
Голи: Кнохе, 20, Юранович, 44, Духі, 50 - Кудус, 47
- 23 лютого у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги конференцій український СК "Дніпро-1" не зумів перемогти кіпріотський АЕК Ларнака.
- У Лізі Європи донецький "Шахтар" по пенальті здолав французький "Ренн" і вийшов в 1/8 фіналу.
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