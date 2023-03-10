Ліга Європи: результати всіх матчів 9 березня
У четвер, 9 березня, стартували перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга Європи
1/8 фіналу
9 березня
"Баєр" (Німеччина) - "Ференцварош" (Угорщина) 2:0
Голи: Демірбай, 10, Тапсоба, 86
"Рома" (Італія) - "Реал Сосьєдад" (Іспанія) 2:0
Голи: Ель-Шаараві, 13, Кумбулла, 87
"Спортінг" (Португалія) - "Арсенал" (Англія) 2:2
Голи: Інаціо, 34, Паулінью, 55 - Саліба, 22, Моріта, 62 (авт.)
"Уніон" (Німеччина) - "Уніон СЖ" (Бельгія) 3:3
Голи: Юранович, 42, Кнохе, 69, Міхель, 89 - Боніфейс, 28, 72, Вертессен, 58
"Манчестер Юнайтед" (Англія) - "Бетіс" (Іспанія) 4:1
Голи: Решфорд, 6, Антоні, 52, Фернандеш, 58, Вегхорст, 82 – Перес, 32
"Севілья" (Іспанія) - "Фенербахче" (Туреччина) 2:0
Голи: Хордан, 56, Ламела, 85
"Шахтар" (Україна) - "Феєнорд" (Нідерланди) 1:1
Голи: Ракицький, 79 - Бульяуде, 89
"Ювентус" (Італія) - "Фрайбург" (Німеччина) 1:0
Гол: Ді Марія, 53
- 9 березня у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи донецький "Шахтар" зіграв унічию проти нідерландського "Феєнорда".
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