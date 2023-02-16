Ліга Європи: розклад матчів 1/16 фіналу
У четвер, 16 лютого, стартує плей-офф раунд Ліги Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Усі матчі можна переглянути на медіасервісі Megogo.
Ліга Європи
1/16 фіналу
16 лютого
19:45 "Аякс" (Нідерланди) - "Уніон" (Німеччина)
19:45 "Барселона" (Іспанія) - "Манчестер Юнайтед" (Іспанія)
19:45 "Зальцбург" (Австрія) - "Рома" (Італія)
19:45 "Шахтар" (Україна) - "Ренн" (Франція)
22:00 "Баєр" (Німеччина) - "Монако" (Франція)
22:00 "Севілья" (Іспанія) - ПСВ (Нідерланди)
22:00 "Спортінг" (Португалія) - "Мідтьюланн" (Данія)
22:00 "Ювентус" (Італія) - "Нант" (Франція)
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