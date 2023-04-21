Ліга Європи: визначились півфінальні пари турніру
У четвер, 20 квітня, були зіграні повторні матчі чвертьфіналу Ліги Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У півфіналі Ліги Європи іспанська "Севілья" зіграє проти туринського "Ювентуса". На леверкузенський "Байєр" чекає протистояння з італійською "Ромою".
Матчі пройдуть 11 і 18 травня.
- 20 квітня у чвертьфіналі Ліги Європи англійський "Манчестер Юнайтед" виявився слабшим за іспанську "Севілью".
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