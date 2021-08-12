Ліга Європи: "Зоря" дізналась суперника у плей-офф кваліфікації

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"Зоря" свій шлях у Лізі Європи розпочинає саме з плей-офф кваліфікації. Віденський "Рапід" у третьому раунді кваліфікації пройшов кіпрський "Анартосіс" (4:2 за сумою двох матчів).



Матчі плей-офф кваліфікації відбудуться 19 і 28 серпня. Переможець зіграє у груповому етапі турніру.



"Рапід" у цьому сезоні чемпіонату Австрії займає поки шосту позицію. Після 3-х турів у команди одна перемога, одна нічия та одна поразка.

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