Ліга Європи: "Зоря" дізналась суперника у плей-офф кваліфікації
У плей-офф раунді кваліфікації Ліги Європи луганська "Зоря" зіграє проти віденського "Рапіду"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Зоря" свій шлях у Лізі Європи розпочинає саме з плей-офф кваліфікації. Віденський "Рапід" у третьому раунді кваліфікації пройшов кіпрський "Анартосіс" (4:2 за сумою двох матчів).
Матчі плей-офф кваліфікації відбудуться 19 і 28 серпня. Переможець зіграє у груповому етапі турніру.
"Рапід" у цьому сезоні чемпіонату Австрії займає поки шосту позицію. Після 3-х турів у команди одна перемога, одна нічия та одна поразка.
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