Ліга конференцій: "Базель" сенсаційно переграв "Фіорентину" у півфіналі
У першій півфінальній зустрічі Ліги конференцій швейцарський "Базель" сенсаційно переміг італійську "Фіорентину"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Базеля" з рахунком 2:1. Єдиний гол у ворота швейцарців забив Артур, який вивів "Фіорентину" вперед на 25-й хвилині.
Ближче до кінця зустрічі футболісти "Базеля" перевернули ситуацію на полі. На 71-й хвилині Енді Діуф зрівняв рахунок, а вже в компенсований арбітром час Зекі Амдуні приніс перемогу швейцарцям.
Повторна зустріч пройде 18 травня у Швейцарії.
Ліга конференцій
Півфінал. Перша зустріч
11 травня
"Фіорентина" (Італія) - "Базель" (Швейцарія) 1:2
Голи: Артур, 25 - Діуф, 71, Амдуні, 90+3
- 11 травня перший півфінал Ліги Європи між туринським "Ювентусом" і іспанською "Севілью" закінчився внічию.
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