Ліга конференцій: "Базель" сенсаційно переграв "Фіорентину" у півфіналі

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою "Базеля" з рахунком 2:1. Єдиний гол у ворота швейцарців забив Артур, який вивів "Фіорентину" вперед на 25-й хвилині.

Ближче до кінця зустрічі футболісти "Базеля" перевернули ситуацію на полі. На 71-й хвилині Енді Діуф зрівняв рахунок, а вже в компенсований арбітром час Зекі Амдуні приніс перемогу швейцарцям.

Повторна зустріч пройде 18 травня у Швейцарії.

Ліга конференцій

Півфінал. Перша зустріч

11 травня

"Фіорентина" (Італія) - "Базель" (Швейцарія) 1:2

Голи: Артур, 25 - Діуф, 71, Амдуні, 90+3