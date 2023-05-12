Ліга конференцій: результати півфінальних матчів 11 травня
У четвер, 11 травня, були зіграні перші півфінальні матчі Ліги конференцій
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Повторні матчі пройдуть 18 травня.
Ліга конференцій
Півфінал. Перші зустрічі
11 травня
"Фіорентина" (Італія) - "Базель" (Швейцарія) 1:2
Голи: Артур, 25 - Діуф, 71, Амдуні, 90+3
"Вест Гем" (Англія) - "АЗ Алкмар" (Нідерланди) 2:1
Голи: Бенрахма, 67 (пен.), Антоніо, 76 - Райндерс, 41
- У четвер, 11 травня, були також зіграні перші півфінальні матчі Ліги Європи.
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