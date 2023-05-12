Ліга Європи: результати півфінальних матчів 11 травня
У четвер, 11 травня, були зіграні перші півфінальні матчі Ліги Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На "Стадіо Олімпіко" змагалися "Рома" та "Байєр", а у Турині "Ювентус" і "Севілья" не змогли визначити сильнішого на "Альянц Стедіум".
Повторні матчі пройдуть 18 травня.
Ліга Європи
Півфінал. Перші зустрічі
11 травня
"Рома" (Італія) - "Байєр" (Німеччина) 1:0
Гол: Бове, 63
"Ювентус" (Італія) - "Севілья" (Іспанія) 1:1
Голи: Гатті, 90+7 - Ен Несірі, 26
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