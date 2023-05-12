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Головна Спорт Ліга Європи: результати півфінальних матчів 11 травня

Ліга Європи: результати півфінальних матчів 11 травня

12 травня, 2023 п'ятниця
05:25
Спорт Ювентус, Федеріко Гатті

У четвер, 11 травня, були зіграні перші півфінальні матчі Ліги Європи

Про це повідомляє Еспресо.TV.

На "Стадіо Олімпіко" змагалися "Рома" та "Байєр", а у Турині "Ювентус" і "Севілья" не змогли визначити сильнішого на "Альянц Стедіум".

Повторні матчі пройдуть 18 травня.

Ліга Європи

Півфінал. Перші зустрічі

11 травня

"Рома" (Італія) - "Байєр" (Німеччина) 1:0

Гол: Бове, 63

"Ювентус" (Італія) - "Севілья" (Іспанія) 1:1

Голи: Гатті, 90+7 - Ен Несірі, 26

футбол
Ювентус
Ліга Європи
Байєр
Севілья
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