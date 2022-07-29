Ліга конференцій: результати всіх матчів четверга

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Після матчів-відповідей 2-го раунду кваліфікацій Ліги Конференцій визначились всі команди, які вийшли далі. Свого суперника дізналась луганська "Зоря", яка стартує у турнірі з 3-ї стадії відбору.

Суперником "Зорі" стала команда "Університатя Крайова". Румуни здолали албанську "Влазнію" за сумою двох матчів з рахунком 4:1.

Перший матч "Зорі" проти "Університаті" відбудеться 4 серпня в Любліні. Матч-відповідь - 11 серпня в Крайові.

Ліга конференцій

Кваліфікація. 2-й раунд

28 липня

"Астана" (Казахстан) - "Ракув" (Казахстан) 0:1 (0:5 - перший матч)

"Габала" (Азербайджан) - "Фехервар" (Угорщина) 2:1 (1:4)

"Кішварда" (Угорщина) - "Кайрат" (Казахстан) 1:0 (1:0)

"Мілсамі" (Молдова) - КуПС (Фінляндія) 1:4 (2:2)

"Пайде" (Естонія) - "Арарат-Вірменія" (Вірменія) 0:0 (пен. 5:3)

"Ельфсбург" (Швеція) - "Мольде" (Норвегія) 1:2 (1:4)

"Нетанія" (Ізраїль) - "Істанбул Башакшехір" (Туреччина) 0:1 (1:1)

АПОЕЛ (Кіпр) - "Ботев" (Болгарія) 2:0 (0:0)

"Віборг" (Данія) - "Судува" (Литва) 1:0. (1:0)

"Вікінг" (Норвегія) - "Спарта" (Чехія) 2:1 (0:0)

"Динамо" (Батумі, Грузія) - "Лех" (Польща) 1:1 (0:5)

"Левадія" (Естонія) - "Хіберніанс" (Мальта) 1:1 (2:3)

"Ліллестрем" (Норвегія) - СІК (Фінляндія) 5:2 (1:0)

"Нефтчі" (Азербайджан) - "Аріс" (Кіпр) 3:0 (0:2)

"Ньютаун" (Уельс) - "Спартак" (Словаччина) 1:2 (1:4)

"Славія" (Чехія) - "Сент-Джозеф" (Гібралтар) 7:0 (4:0)

"Рига" (Латвія) - "Ружомберок" (Словаччина) 2:1 (3:0)

ЦСКА (Болгарія) - "Македонія ГП" (Північна Македонія) 4:0 (0:0)

"Юргорден" (Швеція) - "Рієка" (Хорватія) 2:0 (2:1)

"Маккабі Тель-Авів" (Ізраїль) - "Зіра" (Азербайджан) 0:0 (3:0)

ПАОК (Греція) - "Левскі" (Болгарія) 1:1 (0:2)

"Стяуа" (Румунія) - "Сабуртало" (Грузія) 4:2 (0:1)

"Університатя Крайова" (Румунія) - "Влазнія" (Албанія) 3:0 (1:1)

"Олімпія" (Словенія) - "Шепші" (Румунія) 2:0 (пен. 2:4). Перший матч 1:3

"Раднічкі" (Сербія) - "Гзіра" (Мальта) 3:3 (пен. 1:3). Перший матч 2:2

"Лехія" (Гданськ, Польща) - "Рапід" (Австрія) 1:2 (0:0)

"Брондбю" (Данія) - "Погонь" (Польща) 4:0 (1:1)

"Динамо" (Мінськ, Білорусь) - "Хаполель" (Беер-Шева, Ізраїль) 0:1 (1:2)

"Дріта" (Косово) - "Антверпен" (Бельгія) 0:2 (0:0)

"Коньяспор" (Туреччина) - БАТЕ (Білорусь) 2:0 (3:0)

"Лачі" (Албанія) - "Петрокуб" (Молдова) 1:4 (0:0)

"Слайго" (Ірландія) - "Мотервелл" (Шотландія) 2:0 (1:0)

"Хамрун" (Мальта) - "Валеж" (Боснія і Герцеговина) 1:0 (1:0)

"Чукарічкі" (Сербія) - "Расінг" (Люксембург) 4:0 (4:1)

"Шкендія" (Північна Македонія) - "Валмієра" (Латвія) 3:1 (2:1)

"Янг Бойз" (Швейцарія) - "Лієпая" (Латвія) 3:0 (1:0)

"Вадуц" (Ліхтенштейн) - "Копер" (Словенія) 1:1 (1:0)

"Мура" (Словенія) - "Сент-Патрікс" (Ірландія) 0:0 (пен. 5:6). Перший матч 1:1

"Будучност" (Чорногорія) - "Брейдаблік" (Ісландія) 2:1 (0:2)

"Осієк" (Хорватія) - "Кизилжар" (Казахстан) 0:2 (2:1)

"Тре Фіорі" (Сан-Марино) - "Б36 Торсхавн" (Фарерські острови) 0:0 (0:1)

"Тузла Сіті" (Боснія і Герцеговина) - АЗ (Нідерланди) 0:4 (0:1)

"Дунайська Стреда" (Словаччина) - "Вікінгур" (Фарерські острови) 2:0 (2:0)

"Зріньскі" (Боснія і Герцеговина) - "Тирана" (Албанія) 3:2 (1:0)

"Крузейдерс" (Північна Ірландія) - "Базель" (Швейцарія) 1:1 (0:3)

"Пушкаш Академія" (Угорщина) - "Гімарайнш" (Португалія) 0:0 (0:3)

*Жирним виділені команди, які вийшли в наступний раунд кваліфікації Ліги конференцій

У третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів київське "Динамо" зіграє з австрійським "Штурмом".

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