English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Спорт Ліга конференцій: результати всіх матчів четверга

Ліга конференцій: результати всіх матчів четверга

29 липня, 2022 п'ятниця
05:49
Спорт Ліга конференцій

У четвер, 28 липня, були зіграні фінальні матчі 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Після матчів-відповідей 2-го раунду кваліфікацій Ліги Конференцій визначились всі команди, які вийшли далі. Свого суперника дізналась луганська "Зоря", яка стартує у турнірі з 3-ї стадії відбору.

Суперником "Зорі" стала команда "Університатя Крайова". Румуни здолали албанську "Влазнію" за сумою двох матчів з рахунком 4:1.

Перший матч "Зорі" проти "Університаті" відбудеться 4 серпня в Любліні. Матч-відповідь - 11 серпня в Крайові.

Ліга конференцій 

Кваліфікація. 2-й раунд

28 липня

"Астана" (Казахстан) - "Ракув" (Казахстан) 0:1 (0:5 - перший матч)

"Габала" (Азербайджан) - "Фехервар" (Угорщина) 2:1 (1:4)

"Кішварда" (Угорщина) - "Кайрат" (Казахстан) 1:0 (1:0)

"Мілсамі" (Молдова) - КуПС (Фінляндія) 1:4 (2:2)

"Пайде" (Естонія) - "Арарат-Вірменія" (Вірменія) 0:0 (пен. 5:3)

"Ельфсбург" (Швеція) - "Мольде" (Норвегія) 1:2 (1:4)

"Нетанія" (Ізраїль) - "Істанбул Башакшехір" (Туреччина) 0:1 (1:1)

АПОЕЛ (Кіпр) - "Ботев" (Болгарія) 2:0 (0:0)

"Віборг" (Данія) - "Судува" (Литва) 1:0. (1:0)

"Вікінг" (Норвегія) - "Спарта" (Чехія) 2:1 (0:0)

"Динамо" (Батумі, Грузія) - "Лех" (Польща) 1:1 (0:5)

"Левадія" (Естонія) - "Хіберніанс" (Мальта) 1:1 (2:3)

"Ліллестрем" (Норвегія) - СІК (Фінляндія) 5:2 (1:0)

"Нефтчі" (Азербайджан) - "Аріс" (Кіпр) 3:0 (0:2)

"Ньютаун" (Уельс) - "Спартак" (Словаччина) 1:2 (1:4)

"Славія" (Чехія) - "Сент-Джозеф" (Гібралтар) 7:0 (4:0)

"Рига" (Латвія) - "Ружомберок" (Словаччина) 2:1 (3:0)

ЦСКА (Болгарія) - "Македонія ГП" (Північна Македонія) 4:0 (0:0)

"Юргорден" (Швеція) - "Рієка" (Хорватія) 2:0 (2:1)

"Маккабі Тель-Авів" (Ізраїль) - "Зіра" (Азербайджан) 0:0 (3:0)

ПАОК (Греція) - "Левскі" (Болгарія) 1:1 (0:2)

"Стяуа" (Румунія) - "Сабуртало" (Грузія) 4:2 (0:1)

"Університатя Крайова" (Румунія) - "Влазнія" (Албанія) 3:0 (1:1)

"Олімпія" (Словенія) - "Шепші" (Румунія) 2:0 (пен. 2:4). Перший матч 1:3

"Раднічкі" (Сербія) - "Гзіра" (Мальта) 3:3 (пен. 1:3). Перший матч 2:2

"Лехія" (Гданськ, Польща) - "Рапід" (Австрія) 1:2 (0:0)

"Брондбю" (Данія) - "Погонь" (Польща) 4:0 (1:1)

"Динамо" (Мінськ, Білорусь) - "Хаполель" (Беер-Шева, Ізраїль) 0:1 (1:2)

"Дріта" (Косово) - "Антверпен" (Бельгія) 0:2 (0:0)

"Коньяспор" (Туреччина) - БАТЕ (Білорусь) 2:0 (3:0)

"Лачі" (Албанія) - "Петрокуб" (Молдова) 1:4 (0:0)

"Слайго" (Ірландія) - "Мотервелл" (Шотландія) 2:0 (1:0)

"Хамрун" (Мальта) - "Валеж" (Боснія і Герцеговина) 1:0 (1:0)

"Чукарічкі" (Сербія) - "Расінг" (Люксембург) 4:0 (4:1)

"Шкендія" (Північна Македонія) - "Валмієра" (Латвія) 3:1 (2:1)

"Янг Бойз" (Швейцарія) - "Лієпая" (Латвія) 3:0 (1:0)

"Вадуц" (Ліхтенштейн) - "Копер" (Словенія) 1:1 (1:0)

"Мура" (Словенія) - "Сент-Патрікс" (Ірландія) 0:0 (пен. 5:6). Перший матч 1:1

"Будучност" (Чорногорія) - "Брейдаблік" (Ісландія) 2:1 (0:2)

"Осієк" (Хорватія) - "Кизилжар" (Казахстан) 0:2 (2:1)

"Тре Фіорі" (Сан-Марино) - "Б36 Торсхавн" (Фарерські острови) 0:0 (0:1)

"Тузла Сіті" (Боснія і Герцеговина) - АЗ (Нідерланди) 0:4 (0:1)

"Дунайська Стреда" (Словаччина) - "Вікінгур" (Фарерські острови) 2:0 (2:0)

"Зріньскі" (Боснія і Герцеговина) - "Тирана" (Албанія) 3:2 (1:0)

"Крузейдерс" (Північна Ірландія) - "Базель" (Швейцарія) 1:1 (0:3)

"Пушкаш Академія" (Угорщина) - "Гімарайнш" (Португалія) 0:0 (0:3)

*Жирним виділені команди, які вийшли в наступний раунд кваліфікації Ліги конференцій

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

футбол
Зоря
єврокубки
Читайте також:
Дональд Трамп
27 липня, 2022 середа
Трамп попередив, що США ризикують повторити долю СРСР
затримання, СБУ, НАБУ
27 липня, 2022 середа
Знайшли зброю, готівку та проросійські книжки: СБУ та НАБУ затримали керівника охорони народного депутата
Пожежа в квартирі
28 липня, 2022 четвер
В Одеському порту спалахнула пожежа
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.07
    Купівля 39.07
    Продаж 40.04
  • EUR
    Купівля 39.3
    Продаж 40.56
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
29 липня
07:07
санкції проти Росії
Польща підтримує ініціативу Естонії ввести візові обмеження для росіян
06:50
Зерно ячменя - Ілюстротавни фото
У ліванський порт зайшло сирійське судно з краденим українським ячменем, - посол
06:22
Трасс анонсувала збільшення військової та гумдопомоги Україні: яка умова
05:55
російські військові окупанти
Росіяни можуть готуватися до наступу на Харківщині та зосередитись на Бахмуті, - ISW
05:28
США
Мін'юст США розслідує кібератаку на систему судових документів: підозрюють РФ і Китай
05:24
Оновлено
Росія обстріляла центр Харкова
04:55
ЧАЕС під окупацією
Росія захопила Чорнобиль завдяки агентам, яких відправила туди ще в 2021 році, - Reuters
04:20
Денис Гармаш та Домагой Віда (на передньому плані)
Ексфутболіста "Динамо" пограбували на 600 тис. євро
03:55
Мале гідрографічне судно
У гирлі Дунаю судно підірвалося на невідомому вибуховому пристрої
03:42
Авіація ЗСУ
Українська авіація завдала 7 ударів по об'єктах окупантів на Півдні України
03:33
Путін, морські десантники
Росія збільшила кількість десантних кораблів у Чорному морі. Напоготові тримають 16 крилатих ракет
03:24
На фото вертоліт Ка-52
На Херсонщині гелікоптери Ка-52 намагались атакувати деокуповану Андріївку
02:57
"Зоря"
"Зоря" дізналась суперника у Лізі конференцій
02:31
Донецьк
ЗСУ знищили 3 бази РФ у Донецьку та одну в Чорнобаївці
01:03
Нед Прайс
Блінкен передасть Лаврову "жорсткий меседж" щодо спроб анексувати частину України, - Держдеп США
00:49
Сумщина
Росія 4 рази за день обстріляла Сумщину, зафіксовано 44 прильоти
00:34
Євген Пригожин
$10 млн. США шукають докази втручання "кухаря Путіна" у вибори і пропонують винагороду
00:18
Пєсков
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 28 липня
00:01
Росіянам потрібен хтось, хто б казав їм, що робити. The Washington Post про хибну тактику агресора
2022, четвер
28 липня
23:57
На фото Володимир Зеленський та юні українці
"Пишаюся бути президентом таких громадян": Зеленський вручив паспорти юним українцям
23:42
Молдова
У Молдові продовжили надзвичайний стан через війну в Україні
23:39
На фото Володимир Зеленський
Зеленський подякував сенату США, який підтримав резолюцію щодо визнання РФ спонсором тероризму
23:14
Гліб Бабіч
Загинув Гліб Бабіч — воїн і поет
23:10
Оновлено
Росіяни обстріляли приватний сектор Миколаєва
23:03
море військовий корабель
Румунія проведе у Чорному морі міжнародні навчання військових водолазів
22:59
Пасажирський річковий транспорт
На Херсонщині росіяни використовують крадене судно для переправи в районі пошкодженого мосту
22:53
Геннадій Корбан
Корбан звернувся до Данілова і запропонував відмовитися від "подвійних стандартів"
22:43
Італія
В Італії скандал через можливу причетність Росії до розпаду урядової коаліції
22:34
Дуда та Зеленський
Дуда привітав українців з Днем державності
22:28
санкції проти росії
Без зміни стратегії миру не буде. Орбан та Нехаммер зайшлися на "неможливості газового ембарго" Росії
22:12
Росіяни чотири рази обстріляли Бахмут з "ураганів"
22:05
Šiaulių bankas
Транзит у Калінінградську область знову може припинитись, - губернатор
22:04
НАБУ, САП
У G-7 прокоментували призначення Клименка на посаду очільника САП
21:48
На фото Будівля уряду і держканцелярії Естонської Республіки
Естонія не видаватиме росіянам візи або посвідки, які необхідні для навчання
21:39
Бен Ходжес
До кінця цього року. Генерал Бен Ходжес спрогнозував перебіг війни з Росією
21:35
Дмитро Медведєв
У Румунії жорстко відреагували на "мапу України", яку опублікував заступник глави Радбезу РФ Дмитро Медведєв
21:24
УЄФА
УЄФА розпочав розслідування через поведінку фанатів "Фенербахче"
21:23
Мінцифри звернулося до Meta щодо приховування українських постів та блокування акаунтів
21:19
Дмитро Марченко
Досвід, зв'язки та комунікація. Кім пояснив, чому просив Залужного повернути Марченка на Миколаївщину
21:04
Борис Джонсон
Естафетну паличку передам непомітно в руки іншого. Джонсон піде у відставку, попри заклики залишитися
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV