Ліга конференцій: Відбулося жеребкування чвертьфіналу та півфіналу турніру
У п'ятницю, 18 березня, відбулося жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу футбольної Ліги конференцій
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Жеребкування відбувалося у Ньоні (Швейцарія). Під час процедури посів не використовувався, а клуби із однієї країни могли зустрітися між собою.
Українські фанати зможуть підтримати двох наших співвітчизників, які виступають у чеській "Славії". Мова йде про Тараса Качарабу та Максима Таловерова.
У підсумку сформувалися наступні чвертьфінальні пари:
1. "Бодо-Глімт" (Норвегія) - "Рома" (Італія)
2. "Марсель" (Франція) - ПАОК (Греція)
3. "Фейєнорд" (Нідерланди) - "Славія" (Чехія)
4. "Лестер" (Англія) - ПСВ (Нідерланди)
У півфіналі зустрінуться переможці пар 1 і 4 та 3 і 2.
Матчі 1/4 фіналу відбудуться 7 та 14 квітня. Півфінали пройдуть 28 квітня та 5 травня.
Фінал заплановано на 25 травня у Тирані (Албанія).
- Нагадаємо, 18 березня відбулося жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу футбольної Ліги чемпіонів.
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