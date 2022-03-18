Ліга конференцій: Відбулося жеребкування чвертьфіналу та півфіналу турніру

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Жеребкування відбувалося у Ньоні (Швейцарія). Під час процедури посів не використовувався, а клуби із однієї країни могли зустрітися між собою.



Українські фанати зможуть підтримати двох наших співвітчизників, які виступають у чеській "Славії". Мова йде про Тараса Качарабу та Максима Таловерова.

У підсумку сформувалися наступні чвертьфінальні пари:



1. "Бодо-Глімт" (Норвегія) - "Рома" (Італія)



2. "Марсель" (Франція) - ПАОК (Греція)



3. "Фейєнорд" (Нідерланди) - "Славія" (Чехія)



4. "Лестер" (Англія) - ПСВ (Нідерланди)



У півфіналі зустрінуться переможці пар 1 і 4 та 3 і 2.

Матчі 1/4 фіналу відбудуться 7 та 14 квітня. Півфінали пройдуть 28 квітня та 5 травня.



Фінал заплановано на 25 травня у Тирані (Албанія).





Нагадаємо, 18 березня відбулося жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу футбольної Ліги чемпіонів.

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