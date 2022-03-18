Ліга чемпіонів: Відбулося жеребкування чвертьфіналу та півфіналу турніру

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Жеребкування проходило у Ньоні (Швейцарія). Під час процедури було сформовано чвертьфінальні та потенційні півфінальні пари.

Під час жеребкування посів не застосовувався, а клуби з однієї країни могли стати суперниками. До цієї стадії дійшли:

"Ліверпуль" (Англія)

"Манчестер Сіті" (Англія)

"Баварія" (Німеччина)

"Реал" (Іспанія)

"Атлетіко" (Іспанія)

"Бенфіка" (Португалія)

"Челсі" (Англія)

"Вільярреал" (Іспанія)

У підсумку сформувалися наступні пари:



1. "Челсі" - "Реал"



2. "Манчестер Сіті" - "Атлетіко"



3. "Вільярреал" - "Баварія"



4. "Бенфіка" - "Ліверпуль"



У півфіналах зустрінуться переможці пар 2 і 1 та 4 і 3.



Чвертьфінальні матчі відбудуться 5-6 та 12-13 квітня. Фінал Ліги чемпіонів пройде 28 травня у Сен-Дені (Франція) на стадіоні "Стад де Франс".

Нагадаємо, 16 березня, визначилися всі учасники чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

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