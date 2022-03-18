Ліга чемпіонів: Відбулося жеребкування чвертьфіналу та півфіналу турніру
У п'ятницю, 18 березня, відбулося жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу футбольної Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Жеребкування проходило у Ньоні (Швейцарія). Під час процедури було сформовано чвертьфінальні та потенційні півфінальні пари.
Під час жеребкування посів не застосовувався, а клуби з однієї країни могли стати суперниками. До цієї стадії дійшли:
"Ліверпуль" (Англія)
"Манчестер Сіті" (Англія)
"Баварія" (Німеччина)
"Реал" (Іспанія)
"Атлетіко" (Іспанія)
"Бенфіка" (Португалія)
"Челсі" (Англія)
"Вільярреал" (Іспанія)
У підсумку сформувалися наступні пари:
1. "Челсі" - "Реал"
2. "Манчестер Сіті" - "Атлетіко"
3. "Вільярреал" - "Баварія"
4. "Бенфіка" - "Ліверпуль"
У півфіналах зустрінуться переможці пар 2 і 1 та 4 і 3.
Чвертьфінальні матчі відбудуться 5-6 та 12-13 квітня. Фінал Ліги чемпіонів пройде 28 травня у Сен-Дені (Франція) на стадіоні "Стад де Франс".
- Нагадаємо, 16 березня, визначилися всі учасники чвертьфіналу Ліги чемпіонів.
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