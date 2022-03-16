Ліга чемпіонів: визначились усі учасники чвертьфіналу
Після матчів середи, 16 березня, відомі імена всіх учасників чвертьфіналу цьогорічної Ліги чемпіонів
У середу, 16 березня, завершилися останні матчі стадії 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів. Відповідно, стали відомі всі учасники чвертьфінальної стадії Ліги чемпіонів:
- "Ліверпуль"
- "Манчестер Сіті"
- "Баварія"
- "Реал"
- "Атлетіко"
- "Бенфіка"
- "Челсі"
- "Вільярреал"
Жеребкування чвертьфіналу відбудеться вже у п'ятницю, 18 березня. Наступні ж матчі відбудуться 5-6 та 12-13 квітня. Фінал Ліги Чемпіонів сезону 2021/22 пройде 28 травня, у Парижі, на стадіоні "Стад-де-Франс".
- Нагадаємо, словенський футболіст "Динамо" Беньямін Вербіч надіслав в Україну бронежилети.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.25
Купівля 29.25Продаж 30.1
-
EUR
Купівля 32.39Продаж 33.42
- Актуальне
- Важливе