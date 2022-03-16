Ліга чемпіонів: визначились усі учасники чвертьфіналу

У середу, 16 березня, завершилися останні матчі стадії 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів. Відповідно, стали відомі всі учасники чвертьфінальної стадії Ліги чемпіонів:

"Ліверпуль"

"Манчестер Сіті"

"Баварія"

"Реал"

"Атлетіко"

"Бенфіка"

"Челсі"

"Вільярреал"

Жеребкування чвертьфіналу відбудеться вже у п'ятницю, 18 березня. Наступні ж матчі відбудуться 5-6 та 12-13 квітня. Фінал Ліги Чемпіонів сезону 2021/22 пройде 28 травня, у Парижі, на стадіоні "Стад-де-Франс".

Нагадаємо, словенський футболіст "Динамо" Беньямін Вербіч надіслав в Україну бронежилети.