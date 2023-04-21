Ліга конференцій: визначились півфінальні пари турніру
У четвер, 20 квітня, були зіграні повторні матчі чвертьфіналу Ліги конференцій
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У півфіналі Ліги конференцій італійська "Фіорентина" зіграє проти швейцарського "Базеля". На нідерландський "АЗ Алкмар" чекає протистояння з англійським "Вест Гемом".
Матчі пройдуть 11 і 18 травня.
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