Ліга конференцій: який вигляд має таблиця групи "Зорі" після першої перемоги

Після 3-х матчів "Бодо-Глімт" сенсаційно очолив групу C з 7 балами. Італійська "Рома" з двома перемогами йде другою. Третя позиція тепер в луганської "Зорі", яка здобула перші три очки в цьому сезоні ЛК. У болгарського ЦСКА - 1 набраний пункт і останнє місце.



У 4-му турі "Зоря" зіграє проти ЦСКА вже в Україні. Матч відбудеться 4 листопада. Початок о 19:45.



Перемога "Зорі" над ЦСКА - перша серед українських команд на групових етапах єврокубків в цьому сезоні. "Динамо" і "Шахтар" ще не вигравали в Лізі чемпіонів.





21 жовтня у 3-му турі групового етапу Ліги конференцій луганська "Зоря" перемогла ЦСКА зі Софії.

В іншому матчі норвезький "Бодо-Глімт" сенсаційно розтрощив італійську "Роми".

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