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Ліга конференцій: який вигляд має таблиця групи "Зорі" після першої перемоги

22 жовтня, 2021 п'ятниця
00:04
Спорт Сергій Булеца

Луганська "Зоря" піднялась на третє місце в групі C Ліги конференцій

Після 3-х матчів "Бодо-Глімт" сенсаційно очолив групу C з 7 балами. Італійська "Рома" з двома перемогами йде другою. Третя позиція тепер в луганської "Зорі", яка здобула перші три очки в цьому сезоні ЛК. У болгарського ЦСКА - 1 набраний пункт і останнє місце.

У 4-му турі "Зоря" зіграє проти ЦСКА вже в Україні. Матч відбудеться 4 листопада. Початок о 19:45.

Перемога "Зорі" над ЦСКА - перша серед українських команд на групових етапах єврокубків в цьому сезоні. "Динамо" і "Шахтар" ще не вигравали в Лізі чемпіонів.

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футбол
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Ліга Конференцій
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