Ліга конференцій: який вигляд має таблиця групи "Зорі" після першої перемоги
Луганська "Зоря" піднялась на третє місце в групі C Ліги конференцій
Після 3-х матчів "Бодо-Глімт" сенсаційно очолив групу C з 7 балами. Італійська "Рома" з двома перемогами йде другою. Третя позиція тепер в луганської "Зорі", яка здобула перші три очки в цьому сезоні ЛК. У болгарського ЦСКА - 1 набраний пункт і останнє місце.
У 4-му турі "Зоря" зіграє проти ЦСКА вже в Україні. Матч відбудеться 4 листопада. Початок о 19:45.
Перемога "Зорі" над ЦСКА - перша серед українських команд на групових етапах єврокубків в цьому сезоні. "Динамо" і "Шахтар" ще не вигравали в Лізі чемпіонів.
- 21 жовтня у 3-му турі групового етапу Ліги конференцій луганська "Зоря" перемогла ЦСКА зі Софії.
- В іншому матчі норвезький "Бодо-Глімт" сенсаційно розтрощив італійську "Роми".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.19
Купівля 26.19Продаж 26.45
-
EUR
Купівля 30.35Продаж 30.74
- Актуальне
- Важливе