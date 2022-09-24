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Ліга націй: розклад матчів 24 вересня

24 вересня, 2022 субота
07:35
Спорт Шотландія - Україна, Ліга націй

У суботу, 24 вересня, будуть зіграні 8 матчів 5-го туру Ліги націй

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Ліга націй

5-й тур

23 вересня

Дивізіон А

21:45 Іспанія - Швейцарія

21:45 Чехія - Португалія

Дивізіон B

16:00 Вірменія - Україна (Пряма трансляція - канали "ICTV", "1+1", "Інтер", "Суспільне", youtube-канал УАФ)

19:00 Словаччина - Норвегія

21:45 Ізраїль - Албанія

21:45 Сербія - Швеція

21:45 Ірландія - Шотландія

Дивізіон C

19:00 Північна Ірландія - Косово

21:45 Кіпр - Греція

Транслятор - медіасервіс Megogo

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футбол
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Ліга націй
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