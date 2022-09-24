Ліга націй: розклад матчів 24 вересня
У суботу, 24 вересня, будуть зіграні 8 матчів 5-го туру Ліги націй
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга націй
5-й тур
23 вересня
Дивізіон А
21:45 Іспанія - Швейцарія
21:45 Чехія - Португалія
Дивізіон B
16:00 Вірменія - Україна (Пряма трансляція - канали "ICTV", "1+1", "Інтер", "Суспільне", youtube-канал УАФ)
19:00 Словаччина - Норвегія
21:45 Ізраїль - Албанія
21:45 Сербія - Швеція
21:45 Ірландія - Шотландія
Дивізіон C
19:00 Північна Ірландія - Косово
21:45 Кіпр - Греція
Транслятор - медіасервіс Megogo
- 21 вересня у перенесеному матчі 2-го туру Ліги націй збірна України з футболу поступилась Шотландії.
- 23 вересня збірна Грузії здолала Північну Македонію і достроково вийшла в дивізіон B
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