Ліга націй: розклад матчів 25 вересня
У неділю, 25 вересня, будуть зіграні 10 матчів 6-го туру Ліги націй
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга націй
6-й тур
25 вересня
Дивізіон А
21:45 Австрія - Хорватія
21:45 Данія - Франція
21:45 Нідерланди - Бельгія
21:45 Уельс - Польща
Дивізіон C
19:00 Азербайджан - Казахстан
19:00 Словаччина - Білорусь
21:45 Люксембург - Литва
21:45 Фарерські острови - Туреччина
Дивізіон C
16:00 Андорра - Латвія
16:00 Молдова - Ліхтенштейн
Транслятор - медіасервіс Megogo
- 23 вересня збірна Грузії здолала Північну Македонію і достроково вийшла в дивізіон B.
- 24 вересня у Єревані збірна України перемогла Вірменію у 5-му турі Ліги націй.
- В іншому матчі збірна Португалії розгромила Чехію.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.9
Купівля 40.9Продаж 41.86
-
EUR
Купівля 39.99Продаж 41.22
- Актуальне
- Важливе