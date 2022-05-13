Ліга націй: збірна України проведе два домашні матчі у Польщі
Українська асоціація футболу затвердила місце проведення червневих домашніх матчів збірної України у Лізі націй 2022/23
Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.
Матчі Ліги націй проти Вірменії та Ірландії пройдуть в польській Лодзі 11 та 14 червня. Матчі прийматиме Муніципальний стадіон ЛКС.
"Цікаво, що саме у цьому місті (щоправда, на іншій арені — "Відзева"), 15 червня 2019 року збірна України (U-20) під орудою Олександра Петракова виграла фінальний матч ЧС-2019 (U-20) у Південної Кореї (3:1)", - відзначили в УАФ.
Виїзний матч проти Ірландії пройде 8 червня у Дубліні.
1 червня на збірну України чекає матч відбору на ЧС-2022 проти Шотландії. У разі перемоги - 5 червня відбудеться вирішальна гра проти Уельсу.
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