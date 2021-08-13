Лікарі на Прикарпатті вперше провели родинну трансплантацію нирки
В Івано-Франківську вперше провели родинну трансплантацію нирки 25-річному чоловіку, донором якого став його рідний батько
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).
Згідно з повідомленням, 10 серпня на базі Центральної міської клінічної лікарні Івано-Франківської міської ради брригада лікарів на чолі з директором Тарасом Масляком провела першу в регіоні родинну трансплантацію нирки. Реципієнтом став 25-річний чоловік, який з 2017 році перебував на програмному гемодіалізі. Його донором став рідний батько.
У пресслужбі додали, що трансплантація відбулася завдяки співпраці з лікарями "Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги м. Львова". Власне оперативні втручання були проведені за участі фахівців обох закладів.
Зазначається, що трансплантація відбулася за державний кошт.
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