Лікарі на Прикарпатті вперше провели родинну трансплантацію нирки

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).



Згідно з повідомленням, 10 серпня на базі Центральної міської клінічної лікарні Івано-Франківської міської ради брригада лікарів на чолі з директором Тарасом Масляком провела першу в регіоні родинну трансплантацію нирки. Реципієнтом став 25-річний чоловік, який з 2017 році перебував на програмному гемодіалізі. Його донором став рідний батько.



У пресслужбі додали, що трансплантація відбулася завдяки співпраці з лікарями "Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги м. Львова". Власне оперативні втручання були проведені за участі фахівців обох закладів.



Зазначається, що трансплантація відбулася за державний кошт.

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