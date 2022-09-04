Лікарні, школи, готель і музей: Кім розповів, куди влучили ворожі ракети на Миколаївщині
Цієї ночі та зранку російські війська завдали кількох ракетних ударів по Миколаївщині і пошкодили лікувальні й навчальні заклади, готель і музей в обласному центрі, а також міста Вознесенськ і Очаків
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Вночі 4 вересня, близько 02:30, Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу, попередньо С-300. Суттєво пошкоджено три лікувальних заклади, два навчальних заклади, готель та музей. Також пошкоджено житлові будинки. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточняється", - написав Кім.
Кім зазначив, що Вознесенськ обстріляли близько 05:00. На підприємстві сталося займання приміщень, без жертв. Є пошкодження житлових будинків. Детальна інформація уточняється.
Крім того, о 06:02 ворог завдав ударів по м. Очаків Очаківської громади. Влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. Також внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки. Постраждалих немає.
Також в ОВА поінформували, що напередодні, 3 вересня, близько 11:30 ворог атакував Центральний район Миколаєва ракетою повітряного базування Х-59, випущеною із Су-35. Ракета влучила у приватний двір та зруйнувала будинок, господарчі споруди. Поранення отримала одна людина.
У другій половині дня під обстрілами було смт Первомайське Первомайської громади. Ворожі снаряди влучили по житлових будинках. Постраждалих немає.
"У Баштанському районі вдень 3 вересня, близько 11:25, ракета типу Х-31, випущена з Су-35, влучила в приватний будинок у селі Висунськ Березнегуватської громади. Внаслідок руйнування будинку загинула одна дитина. Четверо людей отримали осколочні поранення, троє з них - діти. З 16:00 до 19:00 були обстріли околиць с. Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає", - написав Кім.
- Нагадаємо, 3 вересня, окупанти обстріляли Миколаївський та Баштанський райони, лунали вибухи у Вознесенську. Внаслідок обстрілів загинула 8-річна дитина, ще дві дитини й чотири дорослих отримали поранення
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