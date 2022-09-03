На Миколаївщині росіяни вбили дитину, ще 2 дітей і 4 дорослих поранено

Про це повідомила голова Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва у телеграмі.

Як йдеться у повідомленні, сьогодні, 3 вересня, окупанти обстріляли Миколаївський та Баштанський райони. Також, сьогодні вночі лунали вибухи у Вознесенську.

"Сьогоднішній ранок взагалі тяжкий. Обстріли продовжуються. На жаль, є постраждалі. 2 поранених у місті Миколаєві, 4 – у Березнегуватому. Серед поранених – двоє дітей. На жаль, є і загиблі – 8-річна дитина. Щирі співчуття рідним", - пише Замазєєва.

Зазначається, що крім артилерійських обстрілів, російська армія бомбардувала цивільне населення з літаків.

"Атаковані Первомайська, Широківська та Березнегуватська громади. Зафіксовані пошкодження житлових будинків та господарських будівель. У результаті обстрілів трапилися пожежі", - йдеться у повідомленні.

Також Замазєєва інформує, що станом на ранок 3 вересня у миколаївських лікарнях знаходяться 577 постраждалих від атак окупантів на Миколаївщину.

У ніч з 2 на 3 вересня 2022 року окупанти здійснили обстріл Новобаварського району Харкова з зенітно-ракетного комплексу С-300.

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