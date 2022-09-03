Російській снаряд з С-300 влучив по території школи у Харкові
У ніч з 2 на 3 вересня 2022 року окупанти здійснили обстріл Новобаварського району Харкова з зенітно-ракетного комплексу С-300
Снаряд влучив на територію навчального закладу, інформує Національна поліція.
"Внаслідок ракетного удару у двоповерховій будівлі пошкоджені вікна та двері", - зазначається у повідомленні.
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За адресою співробітники слідчо-оперативної групи провели огляд місця події та зібрали речові докази.
Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
"Прилетіло за 100 метрів від школи, пошкоджені 28 вікон, значно пошкоджені два навчальні кабінети. По всій школі пішли тріщини. Я думаю, що будуть ще, оскільки будівля стара. Це одна з найстаріших шкіл нашого міста і пошкоджена, власне, найстаріша частина", - розповіла "Суспільному" директорка школи Світлана Колмикова.
За її словами, на момент обстрілу працівників у школі не було.
Учні нині навчаються дистанційно.
- Нагадаємо, освітній омбудсмен Сергій Горбачов закликав телеканали не знімати розташування й назви освітніх закладів.
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