Лікарям, які зимують в Антарктиді, рекомендують видалити апендикс. Причина
Перед поїздкою на австралійські антарктичні станції лікарі, які працюватимуть там, мають пройти обов’язкову апендектомію перед поїздкою. Це захистить їх від можливого апендициту, який може бути смертельним у таких екстремальних умовах
Про це інформує ScienceAlert
Апендицит - це запалення невеликого органу, прикріпленого до товстої кишки. Якщо не лікувати, він може лопнути й викликати перитоніт - інфекцію черевної порожнини. Лікування апендициту полягає в хірургічному видаленні апендикса. Але в Антарктиді це не так просто, йдеться в матеріалі.
"Узимку на станції зазвичай буває тільки один лікар. Евакуація назад до медичної допомоги в Австралії неможлива принаймні частину року", - заявляють на сайті Австралійської антарктичної програми, а тому всім медикам, які зимують на станціях, рекомендують видалити апендикс заздалегідь.
Повідомляється, що це запобіжний захід, який може врятувати життя у разі надзвичайної ситуації, адже це не гіпотетична загроза.
У минулому двоє лікарів, які працювали на островах Херд і Макдональд, страждали від апендициту. Один з них був евакуйований судном, а інший оперований своїм колегою-лікарем.
Усього на австралійських антарктичних станціях зимують близько 80 людей. Вони проводять там до дев’яти місяців, займаючись науковими дослідженнями та побутовими справами. Вони повинні бути готовими до суворих погодних умов, ізоляції та обмежених ресурсів.
- 8 липня українські полярники на науковій станції "Академік Вернадський" зафіксували рекордно високу температуру в липні за весь період спостережень.
- 19 червня вчені розповіли, що Антарктида втрачає льодовий покрив швидше, ніж очікувалося. Вони вимагають посилити дослідження, адже це загрожує глобальним наслідкам для екосистеми та людства.
- А у CNN писали, що площа Антарктичного морського льоду досягла безпрецедентно низького рівня для даної пори року, що прирівнюється до площі Аргентини.
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