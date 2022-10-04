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Лікування, протезування, реабілітація та соцзахист. МВС визначило порядок роботи зі звільненими військовополоненими

4 жовтня, 2022 вiвторок
17:59
Суспільство обмін полоненими

Міністерство внутрішніх справ визначило лікування, протезування, реабілітацію та соціальний захист звільнених українських військовополонених, а також роботу з їх родинами

Про це інформує Міністерство внутрішніх справ України.

"У МВС напрацьовано внутрішньовідомчий порядок дій по роботі зі звільненими військовополоненими. Цей порядок охоплює весь спектр питань, які ми тримаємо на контролі, починаючи з моменту зустрічі з полону. Це визначення необхідного лікування, протезування, реабілітація. Окремо проводиться робота з членами родин звільнених полонених: дружинами, дітьми, матерями. Ми визначаємо необхідний пакет допомоги у розв'язанні соціально-побутових проблем", - сказала заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко.  

Павліченко наголосила, що одним з питань є поновлення втрачених документів, зокрема посвідчень учасників бойових дій, водійських, паспортів, банківських карток і номерів телефонів.

"Міністром внутрішніх справ поставлена задача Держаній міграційній службі в найкоротші терміни відновити всі втрачені документи осіб, які перебували у полоні. Зараз в ДМС перебуває 103 заяви на поновлення таких документів. На контролі також перебуває питання виплати одноразової грошової допомоги у розмірі 100 тис. грн", - зауважила Катерина Павліченко.  

Також окремим блоком програми передбачено реабілітацію звільнених з полону бійців.  

Закладах охорони здоров’я нині надають звільненим з полону воїнам можливу медичну допомогу.  

"Заклади охорони здоров’я МВС надають спеціалізовану та екстрену допомогу. В такому випадку, для складення діагнозу будуть залучені фахівці провідних лікувальних та наукових установ України. Особам, звільненим з полону з першого дня надається кваліфікована психологічна та медико-психологічна допомога, а також реабілітація. З метою розширення обсягів надання медичної допомоги та реабілітації сьогодні активно проводиться реконструкція одної зі спеціалізованих установ МВС, де будуть використовуватися сучасні реабілітаційні підходи та обладнання", - сказав директор Департаменту охорони здоров’я та реабілітації МВС України Анатолій Смик.

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Здоров'я
ЗСУ
поліція
полонені
Нацгвардiя
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