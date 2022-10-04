Про це інформує Міністерство внутрішніх справ України.

"У МВС напрацьовано внутрішньовідомчий порядок дій по роботі зі звільненими військовополоненими. Цей порядок охоплює весь спектр питань, які ми тримаємо на контролі, починаючи з моменту зустрічі з полону. Це визначення необхідного лікування, протезування, реабілітація. Окремо проводиться робота з членами родин звільнених полонених: дружинами, дітьми, матерями. Ми визначаємо необхідний пакет допомоги у розв'язанні соціально-побутових проблем", - сказала заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко.

Павліченко наголосила, що одним з питань є поновлення втрачених документів, зокрема посвідчень учасників бойових дій, водійських, паспортів, банківських карток і номерів телефонів.

"Міністром внутрішніх справ поставлена задача Держаній міграційній службі в найкоротші терміни відновити всі втрачені документи осіб, які перебували у полоні. Зараз в ДМС перебуває 103 заяви на поновлення таких документів. На контролі також перебуває питання виплати одноразової грошової допомоги у розмірі 100 тис. грн", - зауважила Катерина Павліченко.

Також окремим блоком програми передбачено реабілітацію звільнених з полону бійців.

Закладах охорони здоров’я нині надають звільненим з полону воїнам можливу медичну допомогу.

"Заклади охорони здоров’я МВС надають спеціалізовану та екстрену допомогу. В такому випадку, для складення діагнозу будуть залучені фахівці провідних лікувальних та наукових установ України. Особам, звільненим з полону з першого дня надається кваліфікована психологічна та медико-психологічна допомога, а також реабілітація. З метою розширення обсягів надання медичної допомоги та реабілітації сьогодні активно проводиться реконструкція одної зі спеціалізованих установ МВС, де будуть використовуватися сучасні реабілітаційні підходи та обладнання", - сказав директор Департаменту охорони здоров’я та реабілітації МВС України Анатолій Смик.