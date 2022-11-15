Лінія фронту на Луганщині наближається до великих міст, - Гайдай
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що лінія фронту на Луганщині наближається до великих окупованих міст, місцеві жителі вже "чують" наближення ЗСУ
Про це він повідомив у своєму телеграмі.
За словами Гайдая, на Луганщині багато російських мобілізованих, і хоча рівень їхньої військової підготовки низький, велика кількість ворожих військових та тотальне мінування територій заважають ЗСУ швидко просуватись вглиб Луганщини.
"Але в місцевих телеграм-каналах ми вже читаємо про те, що жителі чують достатньо голосно бої біля великих міст. Це свідчить про наближення лінії фронту", - сказав голова ОВА.
Він також розповів, що окупанти продовжують стягувати резерви та намагаються вести контрнаступальні дії, не зважаючи на великі втрати серед російських військових. Як Гайдай зазначає, "вони (росіяни, - ред.) йдуть по власним трупам".
"Луганська земля завалена трупами росіян. Тіла ніхто не збирає. Іноді орки кидають і поранених.
Неосвічені свіжомобілізовані не можуть пережити більше одного бою. Тим не менш, росіяни продовжують стягувати резерви в нашу область", - пише він.
- 15 листопада на Луганщині ЗСУ знищили штаб підрозділу окупаційних військ, відомо про 30 загиблих.
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