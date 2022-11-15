Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 15 листопада.

На тимчасово окупованій території Луганської області ворог шукає залишені приватні будинки для заселення в них військовослужбовців, які прибули для поповнення втрат окупаційних підрозділів.

У населеному пункті Новоайдар російські загарбники, з метою уточнення інформації про покинуте житло, роздають місцевим жителям повідомлення з вимогою прибути до так званої адміністрації для уточнення даних.

Водночас підтверджено ураження підрозділів противника за попередні дні на окупованій території Луганської області. Зокрема, у населеному пункті Мілуватка, Сили оборони України знищили штаб підрозділу російських окупаційних військ. Нині відомо про 30 загиблих та більш як 20 поранених російських загарбників.

Збройні Сили України знищили у Чорнобаївці російську станцію радіолокації "Підліт". Цю новітню РЛС почали постачати в армію РФ у 2015 році.

А в ОК "Південь" розповіли, що 13 листопада українські авіатори уразили 4 райони зосередження ворожої живої сили й техніки, а ракетно-артилерійські підрозділи знищили 40 рашистів і 7 одиниць автобронетехніки.

У ніч на 13 листопада Сили оборони в районі Каїри Херсонської області знищили склад боєприпасів і близько 40 російських окупантів.

Українські захисники 14 листопада за одну годину знищили два ворожі безпілотники. Того ж дня Збройні Сили України знищили в тимчасово окупованій Горлівці 2 російські гармати й 7 вантажівок, 15 загарбників поранено, остаточні наслідки уточнюються.

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