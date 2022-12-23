Лише на одній вулиці вбили 36 людей: журналісти The New York Times опублікували розслідування злочинів російських військових у Бучі
Журналісти провели восьмимісячне розслідування дій російської армії в Бучі та ідентифікували причетних до масового вбивства на вулиці Яблунській
Видання The New York Times опублікувало підсумки розслідування, авторами якого стали вісім журналістів (відео та текст).
Журналісти опитали очевидців подій березня 2022 року, коли місто перебувало під російською окупацією, а також зібрали інші докази: телефонні перехоплення, радіопереговори, записи з камер спостереження, відео від урядових джерел тощо.
Як з'ясували автори розслідування, на вулиці Яблунській у Бучі від рук росіян загинуло 36 людей. У підсумку спілкування з членами родин, друзями й колегами загиблих, а також використавши супутникові зображення, відео з мобільних телефонів, дописи в соцмережах і текстові повідомлення, журналісти відстежити останні моменти їхнього життя та опублікували їхні історії.
Перегляд десятків свідоцтв про смерть жертв на вулиці Яблунській показав, що більшість із них убиті вогнепальним пострілом. В інших випадках тіла були настільки обгорілі, що судмедексперти не змогли встановити причину їхньої смерті.
У публікації стверджують, що виконавцями масового вбивства на цій вулиці були російські десантники з 234-го десантно-штурмового полку із Пскова під командуванням підполковника Артема Городілова.
Журналісти дійшли висновку, що вбивства на вул. Яблунській, яку прозвали "дорогою смерті", не були випадковими, а відбувалися в рамках плану подальшого просування російських військ у бік Києва. Під час "зачистки" міста російські військові обшукували будинки, шукали чоловіків боєздатного віку. Учасників тероборони відправляли на допит у штаб, влаштований у будинку номер 144, а потім страчували. Також російські військові вбивали випадкових перехожих – тих, хто виходив по продукти або намагався дістатися додому.
Автори публікації NYT встановили імена щонайменше 22 військовослужбовців із 234-го полку. У перехоплених розмовах російські військові використовували позивні Флакон, Астра й Уран. Перші два позивні, як з'ясували журналісти, належать командирам батальйонно-тактичних груп 234 полку. Позивний Уран має командир полку Артем Городілов.
Журналісти вирахували імена військовослужбовців, аналізуючи дзвінки з телефонів, які окупанти відібрали в мешканців Бучі. За ними встановили щонайменше 16 військових, які зателефонували до Росії з телефонів убитих ними місцевих жителів. Особи окупантів підтвердили, знайшовши профілі у соцмережах. Автори розслідування зв'язалися з їхніми родичами й навіть поговорили з двома військовими, які підтвердили, що служили у 234 полку та були в Бучі.
- Буча потрапила під окупацію у перші дні повномасштабного вторгнення РФ. Про звільнення міста повідомили 1 квітня. В деокупованій Бучі та Бучанській громаді виявили понад 450 тіл загиблих. Більшість із них були вбиті. Зафіксовано також численні факти катувань і знущань з мирних мешканців, зокрема катівню виявили в підвалі дитячого санаторію.
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