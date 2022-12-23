Видання The New York Times опублікувало підсумки розслідування, авторами якого стали вісім журналістів (відео та текст).

Журналісти опитали очевидців подій березня 2022 року, коли місто перебувало під російською окупацією, а також зібрали інші докази: телефонні перехоплення, радіопереговори, записи з камер спостереження, відео від урядових джерел тощо.

Як з'ясували автори розслідування, на вулиці Яблунській у Бучі від рук росіян загинуло 36 людей. У підсумку спілкування з членами родин, друзями й колегами загиблих, а також використавши супутникові зображення, відео з мобільних телефонів, дописи в соцмережах і текстові повідомлення, журналісти відстежити останні моменти їхнього життя та опублікували їхні історії.

Перегляд десятків свідоцтв про смерть жертв на вулиці Яблунській показав, що більшість із них убиті вогнепальним пострілом. В інших випадках тіла були настільки обгорілі, що судмедексперти не змогли встановити причину їхньої смерті.

У публікації стверджують, що виконавцями масового вбивства на цій вулиці були російські десантники з 234-го десантно-штурмового полку із Пскова під командуванням підполковника Артема Городілова.

Журналісти дійшли висновку, що вбивства на вул. Яблунській, яку прозвали "дорогою смерті", не були випадковими, а відбувалися в рамках плану подальшого просування російських військ у бік Києва. Під час "зачистки" міста російські військові обшукували будинки, шукали чоловіків боєздатного віку. Учасників тероборони відправляли на допит у штаб, влаштований у будинку номер 144, а потім страчували. Також російські військові вбивали випадкових перехожих – тих, хто виходив по продукти або намагався дістатися додому.

Автори публікації NYT встановили імена щонайменше 22 військовослужбовців із 234-го полку. У перехоплених розмовах російські військові використовували позивні Флакон, Астра й Уран. Перші два позивні, як з'ясували журналісти, належать командирам батальйонно-тактичних груп 234 полку. Позивний Уран має командир полку Артем Городілов.

Журналісти вирахували імена військовослужбовців, аналізуючи дзвінки з телефонів, які окупанти відібрали в мешканців Бучі. За ними встановили щонайменше 16 військових, які зателефонували до Росії з телефонів убитих ними місцевих жителів. Особи окупантів підтвердили, знайшовши профілі у соцмережах. Автори розслідування зв'язалися з їхніми родичами й навіть поговорили з двома військовими, які підтвердили, що служили у 234 полку та були в Бучі.

Буча потрапила під окупацію у перші дні повномасштабного вторгнення РФ. Про звільнення міста повідомили 1 квітня. В деокупованій Бучі та Бучанській громаді виявили понад 450 тіл загиблих. Більшість із них були вбиті. Зафіксовано також численні факти катувань і знущань з мирних мешканців, зокрема катівню виявили в підвалі дитячого санаторію.

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