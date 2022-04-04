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Головна війна з Росією У підвалі дитячого санаторію у Бучі прокурори знайшли катівню, де окупанти мучили та вбивали цивільних, – Офіс генпрокурора

У підвалі дитячого санаторію у Бучі прокурори знайшли катівню, де окупанти мучили та вбивали цивільних, – Офіс генпрокурора

4 квітня, 2022 понедiлок
22:29
війна з Росією катівня у Бучі

Прокурори продовжують фіксувати воєнні злочини РФ

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає "Еспресо.Захід".

Прокурори спільно зі співробітниками поліції Київщини виявили катівню у місті Буча. Так, у підвалі одного з дитячих санаторіїв правоохоронці виявили тіла п’ятьох чоловіків із зав’язаними руками. Військовослужбовці збройних сил Російської Федерації катували беззбройних мирних мешканців, а після цього вбивали їх.

"На місці злочину працюють прокурори та співробітники поліції. Вживаються всі заходи щодо встановлення обставини кожного воєнного злочину та осіб, причетних до російської агресії з метою притягнення їх до відповідальності", - йдеться у повідомленні.

  • Нагадаємо, після витіснення з Бучі російських загарбників там було виявлено близько 300 розстріляних цивільних осіб. Чимало з них були зі зв'язаними руками.
  • Воєнні злочини росіян проти мирного населення України задокументовано Human Rights Watch.

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Київщина
окупанти
Буча
катівня
воєнні злочини Росії
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