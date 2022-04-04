У підвалі дитячого санаторію у Бучі прокурори знайшли катівню, де окупанти мучили та вбивали цивільних, – Офіс генпрокурора
Прокурори продовжують фіксувати воєнні злочини РФ
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає "Еспресо.Захід".
Прокурори спільно зі співробітниками поліції Київщини виявили катівню у місті Буча. Так, у підвалі одного з дитячих санаторіїв правоохоронці виявили тіла п’ятьох чоловіків із зав’язаними руками. Військовослужбовці збройних сил Російської Федерації катували беззбройних мирних мешканців, а після цього вбивали їх.
"На місці злочину працюють прокурори та співробітники поліції. Вживаються всі заходи щодо встановлення обставини кожного воєнного злочину та осіб, причетних до російської агресії з метою притягнення їх до відповідальності", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, після витіснення з Бучі російських загарбників там було виявлено близько 300 розстріляних цивільних осіб. Чимало з них були зі зв'язаними руками.
- Воєнні злочини росіян проти мирного населення України задокументовано Human Rights Watch.
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