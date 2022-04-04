Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає "Еспресо.Захід".

Прокурори спільно зі співробітниками поліції Київщини виявили катівню у місті Буча. Так, у підвалі одного з дитячих санаторіїв правоохоронці виявили тіла п’ятьох чоловіків із зав’язаними руками. Військовослужбовці збройних сил Російської Федерації катували беззбройних мирних мешканців, а після цього вбивали їх.

"На місці злочину працюють прокурори та співробітники поліції. Вживаються всі заходи щодо встановлення обставини кожного воєнного злочину та осіб, причетних до російської агресії з метою притягнення їх до відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, після витіснення з Бучі російських загарбників там було виявлено близько 300 розстріляних цивільних осіб. Чимало з них були зі зв'язаними руками.

Воєнні злочини росіян проти мирного населення України задокументовано Human Rights Watch.

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