"Лише вигнання агресора з нашої землі здатне принести нам справедливий мир", - Епіфаній у Чернігові

Про це ієрарх заявив у себе на фейсбуці, передає Еспресо.TV.



"Після страшних тижнів облоги російськими військами, щоденних обстрілів та бомбардувань, які вони пережили, до цього давнього і славного міста і до всього Сіверського краю повертається якщо ще не остаточний мир, - бо озлоблений і підступний ворог залишається близько - то свобода. Чернігів за збереження своєї свободи заплатив страшну ціну сотень забраних російськими душогубами життів, ціну великих руйнувань і страждання", - зазначив Епіфаній.



Він наголосив, що чернігівці героїчно прикрили собою Київ.



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"Перемога захисників Чернігова та його мешканців, які мужньо відстояли це княже і козацьке місто, врятувала значно більше життів, зупинила навалу ворожої орди в її русі до столиці, зламала кремлівський план швидкого знищення нашої державності. Ворог готував і Чернігову, і Києву, і досі готує для всього українського народу долю Маріуполя, долю Бучі, долю Ягідного і Новоселівки та інших міст, містечок і сіл нашої Батьківщини, куди він увійшов", - додав очільник ПЦУ.





"Бачачи ті страждання, руйнування, звіряче насильство і ширення смерті, які Росія несе до кожного куточка України, до якого ще здатна дотягнутися, ми ще краще розуміємо, що лише боротьба з агресором, вигнання його з нашої землі здатні принести нам справедливий мир", - наголосив митрополит Епіфаній.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск закликав до Великоднього перемир'я в Україні.