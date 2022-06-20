Лисичанськ під постійними обстрілами, загроза для мешканців та спроби перерізати стратегічну трасу Лисичанськ - Бахмут
Про ситуацію на Луганщині говоритиме військовий волонтер Артем Фисун
У понеділок, 20 червня, об 11:00, у програмі "Волонтери і війна" журналістка Христина Парубій та військовий волонтер Артем Фисун говоритимуть про ситуацію на Луганщині. Напередодні Артем повернувся з області, тож знає про гуманітарну ситуацію, як люди виживають на прифронтових територіях під постійними обстрілами. Куди вдається доїхати та скільки людей залишається. Крім того розповість про дорогу життя Лисичанськ - Бахмут, якою відбувається все постачання для українських військових. Раніше росіяни її постійно обстрілювали. Про все це у програмі "Волонтери і війна" з Христиною Парубій.
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