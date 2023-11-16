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Листя горіха: що з ним можна зробити та чому не варто лишати на городі?

16 листопада, 2023 четвер
14:00
Суспільство Горіхове листя

Волоський горіх становить собою велике листяне дерево, що є частиною родини горіхових. Однак не всі знають, яку користь та шкоду має його листя

Цей горіх ще часто називають "грецьким" або "перським". Він поширений в різних куточках світу, особливо в Південно-Східній Європі, Північній Америці, Азії та в певних частинах Австралії. Відоме це дерево своїми корисними плодами - горішками, що багаті на жири та білки. Різні сорти грецького горіха можуть сильно відрізнятися за розмірами та смаковими якостями, однак вони популярні для вживання у сирому вигляді, так і як компоненти різноманітних страв, соусів та десертів.

Дерево волоського горіха також має величезне листя, що надає кроні дерева вражаючий та величний вигляд. Проте, крім своїх корисних властивостей, листя цього дерева мають і негативний вплив на оточуюче середовище. 

Що точно не варто робити з горіховим листям?

В першу чергу, ні в якому разі не паліть листя. Правила поводження із сухою травою та листям закріплені на законодавчому рівні, за їх порушення передбачена адміністративна відповідальність відповідно до статті 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, в гіршому випадку - кримінальна відповідальність за статтею 245 ККУ (Кримінальний кодекс України), - зазначають у Головному управлінні ДСНС України у Рівненській області.

При палінні листя може виникнути неконтрольована пожежа, особливо під час сухих та вітряних умов, що може призвести до серйозних наслідків для навколишнього середовища, тварин, майна та людського життя. Спалювання сухого листя призводить до викиду шкідливих речовин та чадного газу, що є шкідливим для здоров'я.

З іншого боку, просто залишати листя горіха на городі, або в саду експерти також радять. Все через те, що воно містить речовину юглон, яка може бути токсичною для деяких рослин та навіть тварин. Юглон — це фітотоксин, який виділяється листям, гілкам та корінням дерева. Його великі кількості можуть запобігати росту деяких рослин, частково за рахунок їх алелопатичних властивостей (здатність деяких рослинних видів впливати на інші рослини). Тому, перш ніж використовувати це листя для будь-яких цілей, важливо знати деякі хитрощі.

Фото: Pixabay

Де і як використати листя горіха?

Для того, щоб переробити листя горіха без школи для культурних рослин та людини, необхідно враховувати можливі наслідки взаємодії з цією рослиною.

Мульчування

Щодо використання листя волоського горіха в ролі мульчі й досі точаться обговорення. Деякі кажуть, що після того, як ви зберете все листя, його не можна одразу використовувати як мульчу, чи залишати як корм для черв’яків. Тоді як інші експерти запевняють, що після осіннього листопаду в листі найменша концентрація юглону, тому він вже є безпечним.

Листя горіха володіє властивістю утримувати вологу у ґрунті та запобігати її випаровуванню, що сприяє збереженню вологості та підтримці оптимальної температури для кореневої системи рослин.

Можна використати простий метод мульчування. Для цього необхідно перекопати ґрунт під деревом, де ви хочете розмістити мульчу, зняти тонкий шар землі дуже обережно, щоб не пошкодити кореневу систему дерева. Змішати листя удобрюваного дерева і горіхового у співвідношенні 1:4. Краще додати курячий послід та розкласти цю суміш тонким шаром під деревом, полити водою. Через декілька днів необхідно повернути раніше знятий ґрунт, - зазначають на сайті Agro-Market.

Якщо ви все ж таки турбуєтесь щодо фітонцидів, які є в горіховому листі, тоді краще згребки його докупи та залишити на рік перероблятися. І вже наступного осіннього сезону використовувати мульчування, наприклад, для малинника, чорної та червоної смородини, аґрусу тощо. Однак не забувайте, що краще "розбавляти" його листям інших дерев.

Фото: Pixabay

Компостування

Необхідно змішувати листя з іншими органічними матеріалами, які можуть допомогти в процесі компостування, такими як трава, харчові залишки, тощо. Бажано знову ж таки притримуватися схеми 1:4, тобто горіхове листя не має займати більше чверті загального об’єму компосту.

Під час компостування юглон, що міститься у листі, піддається розкладанню, особливо за наявності оптимальних умов, таких як волога, тепло і наявність мікроорганізмів. В результаті цього розкладання юглон може перетворюватися на різні хімічні сполуки, які слугують джерелом живлення для біологічно активних організмів в ґрунті. Отже, компостування сприяє розкладанню юглону і його перетворенню на компоненти, які не є токсичними для рослин та мікроорганізмів у природному середовищі.

Використання листя горіху для людини

Листя волоського горіха має деякі корисні властивості. Вони містять флавоноїди, таніни, деякі вітаміни та інші речовини, які мають протизапальні, антиоксидантні та імуномодулюючі властивості.

Волоський горіх використовується у народній медицині через вміст корисних речовин. Так, люди зривають з дерева зелене горіхове листя в травні-червні, потім його висушують, уникаючи почорніння, та готують чай. Для цього, дві чайних ложки висушеного листя заливають 250 мл холодної води і кип’ятять протягом 3-5 хвилин. Вважається, що чай з листя грецького горіха може допомогти при запальних захворюваннях кишківника, проносах, а також його використовують при стоматиті та інше, - зазначається в матеріалі УНІАН.

Однак, кожна людина реагує по-різному, тому краще консультуватися з лікарем перед вживанням такого чаю, особливо якщо є проблеми зі шлунково-кишковим трактом або захворюваннями кишківника. Краще використовувати засоби, які мають підтверджену безпеку та ефективність для цих проблем.

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