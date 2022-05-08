Літні люди та люди з інвалідністю під час війни можуть отримати соцпослуги екстрено, - Мінсоц
Екстрено отримати соціальні послуги літнім людям та людям з інвалідністю можна отримати лише на підставі заяви, без документа, який посвідчує особу
Про це йдеться на урядовому порталі.
Повідомляється, що заяву можна подати не лише до уповноваженого органу, але й безпосередньо до надавача послуг.
Уповноважені органи повинні будуть прийняти рішення про надання послуг протягом 1 доби, а не 10, як це було раніше.
Також, на час воєнного стану спростили критерії діяльності надавачів соціальних послуг. Зокрема, вони зможуть залучати працівників і волонтерів, які не мають документів, що підтверджують їхній фаховий рівень.
Раніше в UNICEF пояснили те, якими бувають соціальні послуги, хто їх надає та куди потрібно звертатися.
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