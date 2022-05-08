Літні люди та люди з інвалідністю під час війни можуть отримати соцпослуги екстрено, - Мінсоц

Про це йдеться на урядовому порталі.

Повідомляється, що заяву можна подати не лише до уповноваженого органу, але й безпосередньо до надавача послуг.

Уповноважені органи повинні будуть прийняти рішення про надання послуг протягом 1 доби, а не 10, як це було раніше.

Також, на час воєнного стану спростили критерії діяльності надавачів соціальних послуг. Зокрема, вони зможуть залучати працівників і волонтерів, які не мають документів, що підтверджують їхній фаховий рівень.

Раніше в UNICEF пояснили те, якими бувають соціальні послуги, хто їх надає та куди потрібно звертатися.

Нагадаємо, Зеленський попросив країни G7 виділити $50 млрд, щоб залатати діри у бюджеті.

12 квітня міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що дефіцит держбюджету України в найближчі місяці зросте до $5-7 млрд після показника у $2,7 млрд в березні.

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