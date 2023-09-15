Літо-2023 стало найспекотнішим за всю історію спостережень, - NASA

Про це повідомляє NASA.

Аналіз вчених Інституту космічних досліджень імені Годдарда (GISS) NASA в Нью-Йорку показав, що усі три літні місяці разом були на 0,23°C теплішими за будь-яке літо з початку записів NASA, і на 1,2°C спекотнішими за середню температуру літа між 1951 і 1980 роками.

Через новий рекорд спеки, яка охопила більшу частину планети, посилились лісові пожежі в Канаді та на Гаваях, хвилі спеки накрили Південну Америку, Японію, Європу та США, посприявши сильним дощам в Італії, Греції та Центральній Європі.

"Рекордні температури влітку 2023 року – це не просто набір цифр – вони призводять до жахливих наслідків у світі. Від спекотних температур в Аризоні до лісових пожеж по всій Канаді й екстремальних повеней у Європі та Азії, екстремальна погода загрожує життю та засобам існування в усьому світі", – сказав адміністратор NASA Білл Нельсон.

Кліматолог і океанограф NASA Джош Вілліс заявив, що надзвичайно високі температури поверхні моря, частково викликані поверненням Ель-Ніньйо (тепла фаза світового клімату, яка відбувається кожні 2-7 років), значною мірою спричинили рекордне тепло літа.