Літо-2023 стало найспекотнішим за всю історію спостережень, - NASA
Літо 2023 року виявилося найспекотнішим на Землі за всю історію спостережень, які розпочалися у 1880 році
Про це повідомляє NASA.
Аналіз вчених Інституту космічних досліджень імені Годдарда (GISS) NASA в Нью-Йорку показав, що усі три літні місяці разом були на 0,23°C теплішими за будь-яке літо з початку записів NASA, і на 1,2°C спекотнішими за середню температуру літа між 1951 і 1980 роками.
Через новий рекорд спеки, яка охопила більшу частину планети, посилились лісові пожежі в Канаді та на Гаваях, хвилі спеки накрили Південну Америку, Японію, Європу та США, посприявши сильним дощам в Італії, Греції та Центральній Європі.
"Рекордні температури влітку 2023 року – це не просто набір цифр – вони призводять до жахливих наслідків у світі. Від спекотних температур в Аризоні до лісових пожеж по всій Канаді й екстремальних повеней у Європі та Азії, екстремальна погода загрожує життю та засобам існування в усьому світі", – сказав адміністратор NASA Білл Нельсон.
Кліматолог і океанограф NASA Джош Вілліс заявив, що надзвичайно високі температури поверхні моря, частково викликані поверненням Ель-Ніньйо (тепла фаза світового клімату, яка відбувається кожні 2-7 років), значною мірою спричинили рекордне тепло літа.
- 20 серпня в західній провінції Канади Британській Колумбії посилилися лісові пожежі, внаслідок чого 35 тисяч людей були вимушені евакуюватися.
- 25 серпня єврокомісар з реагування на кризові ситуації Янез Ленарчич заявив, що пожежі в районі грецького міста Александруполіс стали найбільшими в історії Євросоюзу.
- 28 серпня, в Україні зафіксували в багатьох областях нові історичні рекорди температури повітря.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.6 Купівля 37.6Продаж 38.36
- EUR Купівля 40.31Продаж 41.26
- Актуальне
- Важливе