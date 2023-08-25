Лісові пожежі у Греції стали наймасштабнішими в історії ЄС, - єврокомісар Ленарчич

Про це він повідомив у twitter.

"Пожежі в районі грецького Александруполіса, внаслідок яких вигоріли вже 73 тисячі гектарів, стали найбільшими лісовими пожежами, з якими будь-коли мав справу ЄС", – йдеться у публікації.

Також за його словами, всі європейські країни повинні посилювати спільні заходи щодо запобігання та ефективнішої боротьби з лісовими пожежами, оскільки наступні роки можуть виявитися ще складнішими.

Спека та пожежі у Греції

23 липня повідомлялося, що на острові Родос у Греції через рекордну спеку по всій Європі вирують лісові пожежі. Близько 3,5 тис. людей евакуювалися з будинків і готелів.

Того ж дня у грецькому місті Гітейо зареєстрували найвищий показник температури повітря за весь час. Новий температурний рекорд становить +46,4 °C.

25 липня на одному з найбільших островів Греції Евбея в Егейському морі під час гасіння масштабних лісових пожеж, спричинених аномальною спекою, впав літак. Обидва пілоти загинули.

Наступного дня повідомлялось, що внаслідок масштабних лісових пожеж у Греції загинуло щонайменше троє людей. Влада країни закликала жителів бути готовими до важких днів боротьби зі стихією попереду.

На 29 липня пожежники Греції активно ліквідовували 51 нову лісову пожежу, що призвело до зростання загальної кількості пожеж в країні до 96.

Станом на 22 серпня грецька влада наказала евакуювати тисячі жителів у передмісті Афін через лісові пожежі, які підбираються до столиці. Також розпорядились закрити головне столичне сміттєзвалище у Філі до подальших розпоряджень.

23 серпня повідомлялося, що вогонь охопив вже понад 8500 гектарів, рятувальники продовжують знаходити загиблих.