Лісові пожежі у Греції: знайдено ще 19 загиблих, вогонь охопив понад 8500 га

Про це повідомляє CNN.

Нещодавно на півночі країни знайшли 18 обгорілих тіл. Пожежна служба вважає, що це могли бути мігранти. Крім цього, на захід від Афін загинула ще одна людина.

Загалом в країні вирує понад 65 лісових пожеж, які намагаються приборкати сотні пожежників, зазначає Янніс Артопіос, офіційний представник грецької пожежної бригади. Деякі з найбільших лісових пожеж тривають у місті Александруполіс на північному сході Греції, де з 19 серпня евакуювали 13 громад. Крім того, 200 пацієнтів евакуювали з двох лікарень міста.

Медсестра лікарні Нікос Гіокцідіс заявила, що подібної ситуації вона не бачила ніколи за 27 років роботи.

"Це ніби наслідки війни", - зазначила вона.

Станом на 21 серпня пожежі охоплювали понад 8 500 гектарів (21 000 акрів), звітувала Європейська служба управління надзвичайними ситуаціями Copernicus.

"У нас діє надзвичайний стан "категорії 5", як і у вівторок, через дуже високу температуру та шквальний вітер", - сказав Артопіос з грецької пожежної бригади.

Спека та пожежі у Греції

23 липня повідомлялося, що на острові Родос у Греції через рекордну спеку по всій Європі вирують лісові пожежі. Близько 3,5 тис. людей евакуювалися з будинків і готелів.

Того ж дня у грецькому місті Гітейо зареєстрували найвищий показник температури повітря за весь час. Новий температурний рекорд становить +46,4 °C.

25 липня на одному з найбільших островів Греції Евбея в Егейському морі під час гасіння масштабних лісових пожеж, спричинених аномальною спекою, впав літак. Обидва пілоти загинули.

Наступного дня повідомлялось, що внаслідок масштабних лісових пожеж у Греції загинуло щонайменше троє людей. Влада країни закликала жителів бути готовими до важких днів боротьби зі стихією попереду.

На 29 липня пожежники Греції активно ліквідовували 51 нову лісову пожежу, що призвело до зростання загальної кількості пожеж в країні до 96.

Станом на 22 серпня грецька влада наказала евакуювати тисячі жителів у передмісті Афін через лісові пожежі, які підбираються до столиці. Також розпорядились закрити головне столичне сміттєзвалище у Філі до подальших розпоряджень.