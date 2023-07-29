За добу у Греції виникла 51 нова лісова пожежа
Протягом останньої доби пожежники Греції активно ліквідовували 51 нову лісову пожежу, що призвело до зростання загальної кількості пожеж в країні до 96
Про це пише Ekathimerini.
У своєму останньому звіті пожежна служба повідомила, що більшість нових пожеж було ліквідовано відразу на початкових стадіях.
Великий контингент наземних пожежників все ще працює на острові Родос і в північно-східній Ахайї, на Пелопоннесі, де проводиться скидання води з повітря.
На північному сході Корфу великий контингент також займається ліквідацією пожеж за допомогою 4 літаків і 2 гелікоптерів.
Спека та пожежі у Греції
23 липня повідомлялося, що на острові Родос у Греції через рекордну спеку по всій Європі вирують лісові пожежі. Близько 3,5 тис. людей евакуювалися з будинків і готелів.
Того ж дня у грецькому місті Гітейо зареєстрували найвищий показник температури повітря за весь час. Новий температурний рекорд становить +46,4 °C.
25 липня на одному з найбільших островів Греції Евбея в Егейському морі під час гасіння масштабних лісових пожеж, спричинених аномальною спекою, впав літак. Обидва пілоти загинули.
Станом на середу, 26 липня, внаслідок масштабних лісових пожеж у Греції загинуло щонайменше троє людей. Влада країни закликає жителів бути готовими до важких днів боротьби зі стихією попереду.
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