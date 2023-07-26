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У Греції через масштабні лісові пожежі загинуло троє людей

26 липня, 2023 середа
07:56
Світ

Станом на середу, 26 липня, внаслідок масштабних лісових пожеж у Греції загинуло щонайменше троє людей. Влада країни закликає жителів бути готовими до важких днів боротьби зі стихією попереду

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що серед загиблих - двоє пілотів літака Canadair CL-215, який впав під час гасіння лісових пожеж на острові Евія. Чоловікам було 34 та 27 років.

Крім цього, державна телекомпанія ERT окремо повідомила про виявлення у важкодоступному районі острова Евія спаленого тіла 41-річного чоловіка, який зник безвісти з неділі.

Також вогнева стихія, що триває протягом тижня, знищила будинки, а влада країни оголосила про евакуацію туристів аварійними літаками. Досі із бурливими пожежами на островах Родос, Корфу та Евбея борються сотні пожежників, яким допомагають сили з Туреччини та Словаччини. 

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що наступні дні будуть важкими, а можливе покращення умов очікується лише після четверга.

"Ми всі стоїмо на варті. Перед обличчям того, з чим стикається вся планета, особливо Середземномор’я, яке є гарячою точкою зміни клімату, немає магічного захисного механізму", - сказав він.

Вчені прогнозують, що високі температури у Греції збільшаться до середи та перевищать +44 С° у деяких районах.

  • 23 липня повідомлялося, що на острові Родос у Греції через рекордну спеку по всій Європі вирують лісові пожежі. Близько 3,5 тис. людей евакуювалися з будинків і готелів.
  • Того ж дня у грецькому місті Гітейо зареєстрували найвищий показник температури повітря за весь час. Новий температурний рекорд становить +46,4 °C.
  • 25 липня на одному з найбільших островів Греції Евбея в Егейському морі під час гасіння масштабних лісових пожеж, спричинених аномальною спекою, впав літак. Обидва пілоти загинули.
Греція
лісові пожежі
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