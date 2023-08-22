Лісові пожежі у Греції: вогонь підбирається до столиці, оголошено евакуацію

Про це повідомляє Ekathimerini.

Мешканців двох сіл у районі Ано-Ліосія, що в північно-західній частині агломерації Афін, закликали евакуюватися до Ліосії через лісові пожежі в цьому районі.

У сусідньому селі Філі полум'я вже охопило деякі нежитлові будівлі.

Влада також розпорядилася закрити головне столичне сміттєзвалище у Філі до подальших розпоряджень.

Попередження про евакуацію також були надіслані мешканцям кількох інших афінських районів.

Згідно з післяобідньою заявою пожежної служби, сьогодні в Греції спалахнуло 65 лісових пожеж. Найсерйознішою вони назвали ситуацію в Аттиці, тобто в районі навколо столиці Афін, а також на північному сході країни біля річки Еврос.

Спека та пожежі у Греції

23 липня повідомлялося, що на острові Родос у Греції через рекордну спеку по всій Європі вирують лісові пожежі. Близько 3,5 тис. людей евакуювалися з будинків і готелів.

Того ж дня у грецькому місті Гітейо зареєстрували найвищий показник температури повітря за весь час. Новий температурний рекорд становить +46,4 °C.

25 липня на одному з найбільших островів Греції Евбея в Егейському морі під час гасіння масштабних лісових пожеж, спричинених аномальною спекою, впав літак. Обидва пілоти загинули.

Станом на 26 липня внаслідок масштабних лісових пожеж у Греції загинуло щонайменше троє людей. Влада країни закликає жителів бути готовими до важких днів боротьби зі стихією попереду.