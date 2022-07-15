Про це інформує Європейська Правда з посиланням на LRT.

"Дану угоду ми підписуємо в особливий час, коли дуже важливо об'єктивно оцінювати зміни геостратегічних обставин і нові загрози, що виникли через це, оновити наше уявлення про оборону і передбачити конкретні кроки, якими ми посилюватимемо оборону нашої країни", - зазначила голова литовського сейму Вікторія Чміліте-Нільсен.

Прем'єр-міністерка Інґріда Шимоніте також заявила, що після вторгнення РФ в Україну уряд прискорив реалізацію раніше підписаної угоди про оборону країни. Усі партії схвалили дане рішення.

Шимоніте також наголосила на важливості дотримання угоди в разі зміни панівних сил.

"З ключових питань у нас стільки консенсусу, що інші країни можуть нам лише заздрити", - додала також прем'єрка та подякувала колегам за плідну роботу.

Консерватори прагнутимуть запровадження загального військового обов'язку з 2028 року.

Не підписала угоди лише парламентська партія Союзу аграріїв та зелених Литви.

Нововведення діятиме до 2030 року. Відповідно до нього, запроваджуватимуться три напрями щодо забезпечення національної безпеки: посилення Збройних сил Литви та міжнародних гарантій безпеки та оборони, готовність держави до збройної оборони та дії у відповідь на гібридні атаки.