Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ми єдина країна в Європі, яка дозволяє Тайваню мати свої представництва у Литві під назвою "Тайвань", а не "Тайбей" (Тайбей – столиця Республіки Китай, яка відома як Тайвань, і зазвичай представництва за кордоном мали назву"представництва Тайбея", що повинно вкладатися у "політику одного Китаю" – ред.). Ми зробили це навмисно, тому що слідуємо стратегії національної безпеки й швидко зрозуміли, що велика загроза йде з боку Китаю, який є ворогом номер один для американців. Відповідно, ми усвідомлюємо, що за десятиліття Китай може змінити весь світовий порядок і може вбити демократію у глобальній площині", - пояснив литовський дипломат.

Жигімантас Павіліоніс зауважив, якщо ви хочете, аби американці надавали допомогу Україні, то ви маєте бути солідарними з тим, чого хочуть США.

"Зараз важливо інвестувати саме у демократії, і дуже природно, що Тайвань допомагає Україні. Ми розуміємо також, наскільки важливою є роль введення Тайванем санкцій проти Росії щодо напівпровідників, які виробляються у Тайвані. Ми зараз будуємо майбутнє і можемо запобігти наступній війні, зокрема, наприклад, яку може розв'язати Китай, аби погубити світову демократію, тому ми інвестуємо у майбутнє. І ті країни, які інвестують у майбутнє, вони й залишаться у майбутньому. Тайвань бачить Україну як частину цього майбутнього. Зараз справа не лише в обороні своєї країни, не лише заради безпеки всієї Європи, Україна сьогодні захищає майбутнє демократії на цій планеті", - підкреслив Павіліоніс.

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