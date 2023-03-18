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Литва навчає інструкторів ЗСУ зі стрільби

18 березня, 2023 субота
12:51
війна з Росією Морська піхота, ЗСУ, українські військові

16 українських захисників проходять курси інструкторів зі стрільби у Литві, триває 3-тижневе навчання

Про це поінформувало Міністерство оборони в телеграмі.

13 березня розпочалося тритижневе навчання 16 українських інструкторів зі стрільби у Литві, яке організували литовські збройні сили.

"Метою курсу є підготовка компетентних інструкторів Збройних Сил України, які можуть виконувати обов’язки інструкторів зі стрільби та безпеки. Він дає теоретичні знання та практичні навички, необхідні для самостійної підготовки до проведення вправ з бойовою стрільбою на закритих і відкритих стрільбищах у різний час доби та за різних природних умов. Після успішного завершення курсу інструктор зможе планувати, організовувати та проводити навчання з бойової стрільби", - ствердили в міністерстві.

  • Нагадаємо, Литва в межах нового пакету військової підтримки України передасть, зокрема, боєприпаси калібру 155 мм, а також транспортні засоби та військові пайки.
Світ
Литва
ЗСУ
допомога Україні
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