Литва навчає інструкторів ЗСУ зі стрільби
16 українських захисників проходять курси інструкторів зі стрільби у Литві, триває 3-тижневе навчання
Про це поінформувало Міністерство оборони в телеграмі.
13 березня розпочалося тритижневе навчання 16 українських інструкторів зі стрільби у Литві, яке організували литовські збройні сили.
"Метою курсу є підготовка компетентних інструкторів Збройних Сил України, які можуть виконувати обов’язки інструкторів зі стрільби та безпеки. Він дає теоретичні знання та практичні навички, необхідні для самостійної підготовки до проведення вправ з бойовою стрільбою на закритих і відкритих стрільбищах у різний час доби та за різних природних умов. Після успішного завершення курсу інструктор зможе планувати, організовувати та проводити навчання з бойової стрільби", - ствердили в міністерстві.
- Нагадаємо, Литва в межах нового пакету військової підтримки України передасть, зокрема, боєприпаси калібру 155 мм, а також транспортні засоби та військові пайки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.22
Купівля 38.22Продаж 38.99
-
EUR
Купівля 40.16Продаж 41.11
- Актуальне
- Важливе