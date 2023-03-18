Про це поінформувало Міністерство оборони в телеграмі.

13 березня розпочалося тритижневе навчання 16 українських інструкторів зі стрільби у Литві, яке організували литовські збройні сили.

"Метою курсу є підготовка компетентних інструкторів Збройних Сил України, які можуть виконувати обов’язки інструкторів зі стрільби та безпеки. Він дає теоретичні знання та практичні навички, необхідні для самостійної підготовки до проведення вправ з бойовою стрільбою на закритих і відкритих стрільбищах у різний час доби та за різних природних умов. Після успішного завершення курсу інструктор зможе планувати, організовувати та проводити навчання з бойової стрільби", - ствердили в міністерстві.