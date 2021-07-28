Литва поки не вводитиме надзвичайний стан на білоруському кордоні, - Науседа
Литовський президент Гітанас Науседа вирішив не вводити надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю через наплив мігрантів
Про це розповідає "Делфі".
Президент Литви Гітінас Науседа відхилив пропозицію МВС країни запровадити надзвичайний стан та блокувати поток нелегальних мігрантів, що транзитом з Білорусі потрапляють до країни переважно з Іраку.
"Я уважно стежу за ситуацією, бачу ще чимало резервів, які могли б використовувати Міністерство внутрішніх справ і Служба охорони державного кордону для того, щоб проблеми вирішувалися, і лише в крайньому випадку і, без сумніву, за умови консультацій та роз'яснення населенню, ми могли б повернутися до питання про надзвичайний стан ", - пояснив Науседа.
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Він наголосив, що не бачить необхідності у такому кроці.
Водночас президент Литви оголосив, що у четвер, 29 липня, скличе голів всіх фракцій парламенту країни з метою закріпити принципи зовнішньої політики країни.
"Те, що відбувається останнім часом, нагадує деяке, я б сказав, самодіяльне коригування зовнішньополітичного курсу (...), і це абсолютно неприйнятно. З диктатором ми не станемо говорити так, як він, можливо, розраховує, зовнішньополітичні принципи залишаться незмінними ", - додав литовський лідер.
Зазначимо, цього року до Литви вже спробувало потрапити в цілому понад 2,8 тис. мігрантів. Через їх наплив Литва оголосила екстремальну ситуацію в державному масштабі.
- Нагадаємо, 27 липня глава МВС Литви Агне Білолайте запропонувала уряду запровадити надзвичайний стан на кордоні, щоб армія блокувала будь-який рух з боку білоруського кордону
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