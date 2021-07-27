МВС Литви пропонує уряду ввести надзвичайний стан на білоруському кордоні
В міністерстві внутрішніх справ Литви пропонують розмістити армію на кордоні з Білоруссю та оголосити надзвичайний стан по всій довжині кордону з південно-східною сусідкою
Про це заявила глава міністерства внутрішніх справ Литви Агне Білолайте, передає "Делфі".
"МВС висуває пропозицію оцінити ситуацію і можливо оголосити надзвичайний стан", - сказаламіністр на прес-конференції у вівторок.
Білолайте зазначила, що міністерство висунуло таку пропозицію уряду, і зараз вона оцінюється.
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"Слід оцінити безліч факторів, оскільки це активне залучення армії, тому МВС не може прийняти подібно рішення в односторонньому порядку", - сказала міністр.
Голова Комітету Сейму Литви з національної безпеки і оборони Лаурінас Кащюнас заявив, що введення надзвичайного стану може бути розглянуто для взяття під контроль ситуації з міграційним кризою. За словами Л. Кащюнаса, в такому випадку контроль над кордоном перейняла б армія, і потрапляння на територію Литви було б неможливим.
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Журналісти "Белсату" відзначили, що подібне рішення унеможливить рух через кордон і для громадян РБ.
Згідно із законом надзвичайний стан вводить Сейм Литви, а між парламентськими сесіями це може зробити президент. Для цього президенту Гітанасу Науседі необхідно скликати позачергову сесію парламенту. Після цього Сейм має затвердити або скасувати рішення глави держави.
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