МВС Литви пропонує уряду ввести надзвичайний стан на білоруському кордоні

Про це заявила глава міністерства внутрішніх справ Литви Агне Білолайте, передає "Делфі".



"МВС висуває пропозицію оцінити ситуацію і можливо оголосити надзвичайний стан", - сказаламіністр на прес-конференції у вівторок.



Білолайте зазначила, що міністерство висунуло таку пропозицію уряду, і зараз вона оцінюється.



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"Слід оцінити безліч факторів, оскільки це активне залучення армії, тому МВС не може прийняти подібно рішення в односторонньому порядку", - сказала міністр.



Голова Комітету Сейму Литви з національної безпеки і оборони Лаурінас Кащюнас заявив, що введення надзвичайного стану може бути розглянуто для взяття під контроль ситуації з міграційним кризою. За словами Л. Кащюнаса, в такому випадку контроль над кордоном перейняла б армія, і потрапляння на територію Литви було б неможливим.



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Журналісти "Белсату" відзначили, що подібне рішення унеможливить рух через кордон і для громадян РБ.



Згідно із законом надзвичайний стан вводить Сейм Литви, а між парламентськими сесіями це може зробити президент. Для цього президенту Гітанасу Науседі необхідно скликати позачергову сесію парламенту. Після цього Сейм має затвердити або скасувати рішення глави держави.

2 липня Литва оголосила надзвичайну ситуацію через наплив нелегальних мігрантів з Білорусі

9 липня Литва розпочала побудову стіни на кордоні з Білоруссю.

15 липня Чехія запропонувала Литві допомогу поліцейськими для протистоянню мігрантам на кордоні з Білоруссю