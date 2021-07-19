Прикордонна служба ЄС розгорне місію на білорусько-литовському кордоні

Про це заявив виконавчий директор Frontex Фабріс Леджер, передає Радіо Свобода.



Це перший випадок розміщення місії від березня 2020 року, коли агентство розпочало патрулювати кордон між Грецією і Туреччиною.

З проханням звернулася влада Литви, це сталося через різке зростання числа мігрантів, які перетинають білорусько-литовський кордон упродовж останніх тижнів.

"Уперше в історії Frontex має провести таку операцію в цьому регіоні Європейського союзу", - сказав Леджер.



Чиновник звинуватив у ситуації владу Білорусі.

Нагадаємо, Литва оголосила надзвичайну ситуацію через наплив нелегальних мігрантів з Білорусі. Це переважно вихідці з Іраку та інших країн Близького Сходу.

9 липня Литва розпочала побудову стіни на кордоні з Білоруссю.

12 липня Литва запропонувала Євросоюзу нові санкції щодо Білорусі через розпалювання міграційної кризи

Міністр внутрішніх справ Чеської республіки Ян Гамачек запропонував надіслати Литві допомогу поліцейськими для протистояння мігрантській кризі на білоруському кордоні.