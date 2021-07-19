Прикордонна служба ЄС розгорне місію на білорусько-литовському кордоні
Агентство ЄС з прикордонної охорони Frontex надішле 60 бійців для патрулювання кордону між Литвою і Білоруссю
Про це заявив виконавчий директор Frontex Фабріс Леджер, передає Радіо Свобода.
Це перший випадок розміщення місії від березня 2020 року, коли агентство розпочало патрулювати кордон між Грецією і Туреччиною.
З проханням звернулася влада Литви, це сталося через різке зростання числа мігрантів, які перетинають білорусько-литовський кордон упродовж останніх тижнів.
"Уперше в історії Frontex має провести таку операцію в цьому регіоні Європейського союзу", - сказав Леджер.
Чиновник звинуватив у ситуації владу Білорусі.
- Нагадаємо, Литва оголосила надзвичайну ситуацію через наплив нелегальних мігрантів з Білорусі. Це переважно вихідці з Іраку та інших країн Близького Сходу.
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