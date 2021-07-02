Литва оголосила надзвичайну ситуацію через наплив нелегальних мігрантів з Білорусі
Уряд Литви ухвалив рішення оголосити в країні надзвичайну ситуацію у зв'язку з великими потоками нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю
Оперативним главою з питань операції призначена міністр внутрішніх справ Агне Білотайте, повідомляє Delfi.
За минулу добу прикордонники затримали 150 нелегальних мігрантів, це майже втричі більше, ніж попередні добові рекорди.
Наразі для нелегальних мігрантів обладнано 835 місць для розселення, з них зайнято близько 500, повідомили представники МВС.
Загалом цього року в Литву з Білорусі намагалися потрапити 822 незаконних мігранти - у десять разів більше, ніж за весь 2020 рік.
- Нагадаємо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав прикордонним військам перекрити кордон з Україною.
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