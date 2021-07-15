Чехія пропонує Литві допомогу поліцейськими для протистоянню мігрантам на кордоні з Білоруссю
Міністр внутрішніх справ Чеської республіки Ян Гамачек запропонував надіслати Литві допомогу поліцейськими для протистояння мігрантській кризі на білоруському кордоні
Про це у Twitter заявив глава МЗС Чехії Якуб Кульганек.
"Ми підтримуємо Литву, яка стикається з безпрецедентною міграційної проблемою, спровокованою безпринципним режимом Лукашенка. Міністр внутрішніх справ Чехії Ян Гамачек запропонував допомогу, в тому числі розмістити поліцейських на кордоні з Білоруссю", - написав чеський міністр
- Нагадаємо, 9 липня Литва розпочала побудову стіни на кордоні з Білоруссю.
- 12 липня Литва запропонувала Євросоюзу нові санкції щодо Білорусі через розпалювання міграційної кризи
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