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Чехія пропонує Литві допомогу поліцейськими для протистоянню мігрантам на кордоні з Білоруссю

15 липня, 2021 четвер
22:03
Світ

Міністр внутрішніх справ Чеської республіки Ян Гамачек запропонував надіслати Литві допомогу поліцейськими для протистояння мігрантській кризі на білоруському кордоні

Про це у Twitter заявив глава МЗС Чехії Якуб Кульганек.

"Ми підтримуємо Литву, яка стикається з безпрецедентною міграційної проблемою, спровокованою безпринципним режимом Лукашенка. Міністр внутрішніх справ Чехії Ян Гамачек запропонував допомогу, в тому числі розмістити поліцейських на кордоні з Білоруссю", - написав чеський міністр
 

  • Нагадаємо, 9 липня Литва розпочала побудову стіни на кордоні з Білоруссю.
  • 12 липня Литва запропонувала Євросоюзу нові санкції щодо Білорусі через розпалювання міграційної кризи
Білорусь
Чехія
Литва
мігранти
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