Чехія пропонує Литві допомогу поліцейськими для протистоянню мігрантам на кордоні з Білоруссю

Про це у Twitter заявив глава МЗС Чехії Якуб Кульганек.



"Ми підтримуємо Литву, яка стикається з безпрецедентною міграційної проблемою, спровокованою безпринципним режимом Лукашенка. Міністр внутрішніх справ Чехії Ян Гамачек запропонував допомогу, в тому числі розмістити поліцейських на кордоні з Білоруссю", - написав чеський міністр



Нагадаємо, 9 липня Литва розпочала побудову стіни на кордоні з Білоруссю.

12 липня Литва запропонувала Євросоюзу нові санкції щодо Білорусі через розпалювання міграційної кризи